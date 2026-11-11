Thời tiết ngày 11/11: Miền bắc trời rét, Trung Bộ mưa lớn diện rộng

Dự báo, ngày 11/11, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét; trong khi đó, từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to, cục bộ trên 250mm; Nam Bộ ngày nắng, mưa dông vào chiều tối.

Khu vực Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Ảnh: Minh Duy

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/11, Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Không khí lạnh suy yếu dần nhưng thời tiết vẫn duy trì trạng thái rét.

Tại Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông khiến mưa tiếp diễn trên diện rộng, cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 12/11, mưa lớn tại khu vực Trung Bộ giảm dần.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ mưa to; Nam Bộ ban ngày trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 11/11 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi phía bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc (từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị) có mưa vài nơi; phía nam có mưa rào và dông rải rác, riêng thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, riêng thành phố Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, phía nam có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Theo nhandan.vn