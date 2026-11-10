Lắng nghe tiếng nói của phụ nữ

Với hơn 512.000 hội viên sinh hoạt tại 3.200 chi hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh ngày càng khẳng định vai trò tập hợp, đoàn kết, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” chuyên đề lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân, tạo cơ hội để những tiếng nói từ cơ sở được chuyển tải trực tiếp đến cấp ủy, chính quyền, góp phần tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống.

Hội viên phụ nữ xã Đạo Trù phát biểu ý kiến tại Diễn đàn " Lắng nghe dân nói" .

Bên cạnh đó, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm. Những chương trình giàu tính nhân văn như “Mẹ đỡ đầu”, “Mái ấm tình thương”, hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, trẻ em mồ côi đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên.

Toàn tỉnh có 588.854 hộ gia đình hoàn thành các tiêu chí Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”; thực hiện 529 công trình, phần việc, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong phát triển kinh tế, các cấp Hội đăng ký hỗ trợ 3.031 hộ gia đình phụ nữ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ sinh kế cho 6 hộ hội viên yếu thế. Cùng với đó, toàn tỉnh duy trì 3.325 mô hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao truyền thống, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ.

Chia sẻ tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, Hội xác định việc lắng nghe, nắm bắt và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của hội viên là nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời là trách nhiệm trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, theo dõi việc giải quyết kiến nghị và thông tin kịp thời đến hội viên.

Hơn 300 đại biểu tham gia Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” chuyên đề: Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, các đại biểu đã thẳng thắn phản ánh những khó khăn, bất cập từ thực tiễn địa phương. Đại diện hội viên phụ nữ xã Tiên Lữ cho biết, nhiều phụ nữ tích cực tham gia sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản và kinh doanh dịch vụ nhỏ nhưng hoạt động sản xuất còn manh mún, thiếu liên kết; việc ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ còn hạn chế. Từ đó, đại biểu đề nghị tỉnh hỗ trợ hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, chuyển đổi số, quảng bá và mở rộng thị trường cho nông sản địa phương.

Vấn đề tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cũng được nhiều hội viên quan tâm. Theo phản ánh, phụ nữ nghèo, phụ nữ làm chủ hộ và những người có ý tưởng khởi nghiệp còn gặp khó khăn do hạn mức vay chưa đáp ứng nhu cầu, thủ tục chưa thực sự thuận lợi. Các đại biểu đề nghị mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức vay phù hợp, đơn giản hóa thủ tục, giúp phụ nữ có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đại diện hội viên phụ nữ xã Bình Xuyên bày tỏ băn khoăn khi sự phát triển của các khu công nghiệp tạo nhiều cơ hội việc làm nhưng lao động nữ vẫn gặp khó khăn trong nâng cao tay nghề, tìm kiếm việc làm ổn định và chăm sóc con nhỏ do đặc thù làm việc theo ca. Đại biểu đề nghị tỉnh tăng cường kết nối cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp, đào tạo sát nhu cầu tuyển dụng; quan tâm phát triển các cơ sở giáo dục mầm non có thời gian hoạt động phù hợp với công nhân; tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ, hỗ trợ phụ nữ khó khăn đang nuôi con nhỏ.

Bên cạnh phát triển kinh tế đó, nhiều kiến nghị tập trung vào nâng cao chất lượng y tế cơ sở, hỗ trợ khám, tầm soát bệnh cho phụ nữ; chăm lo trẻ em mồ côi, hộ nghèo và đối tượng yếu thế. Các đại biểu cũng bày tỏ lo ngại trước nguy cơ trẻ em bị lừa đảo, xâm hại trên không gian mạng; quan tâm xử lý rác thải, đầu tư giao thông nông thôn, bảo tồn bản sắc văn hóa và phát huy nghề truyền thống.

Những ý kiến tại Diễn đàn không chỉ phản ánh khó khăn trong đời sống mà còn thể hiện trách nhiệm, sự chủ động của phụ nữ trong tham gia xây dựng quê hương. Mỗi kiến nghị đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, mong muốn được quan tâm, hỗ trợ để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Điều quan trọng là các ý kiến sau khi tiếp nhận được phân loại, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, theo dõi và đôn đốc giải quyết, bảo đảm những vấn đề chính đáng của hội viên được phản hồi thỏa đáng. Qua đó, Diễn đàn thực sự trở thành cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Lắng nghe tiếng nói của phụ nữ không chỉ là tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng mà còn là sự thấu hiểu, đồng hành và hành động vì lợi ích chính đáng của hội viên. Khi những kiến nghị từ cơ sở được quan tâm giải quyết, niềm tin của phụ nữ đối với tổ chức Hội và chính quyền tiếp tục được củng cố, tạo động lực để chị em phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc và cộng đồng ngày càng văn minh, tiến bộ.

Phương Thanh