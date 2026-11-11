Miễn phí tham quan tại 10 điểm di tích, bảo tàng vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC ngày 10-11-2026, quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) hằng năm tại 10 địa điểm di tích, bảo tàng và vườn quốc gia trên cả nước. Chính sách nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa, di sản.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là một trong 10 bảo tàng, di tích sẽ miễn phí khách tham quan vào ngày 24-11. Ảnh: M.H

Theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, các tổ chức, cá nhân khi tham quan tại những địa điểm được quy định sẽ được miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) hằng năm.

Cụ thể, danh sách 10 địa điểm được áp dụng chính sách miễn phí tham quan gồm: Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Di tích lịch sử Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; các vườn quốc gia Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn, Cát Tiên; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Trong đó, đối với các vườn quốc gia Ba Vì và Cát Tiên, chính sách miễn phí không áp dụng đối với phần phí tham quan do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Việc miễn phí tham quan vào ngày 24-11 hằng năm là một trong những chính sách cụ thể nhằm đưa chủ trương tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam đi vào đời sống, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa, tìm hiểu lịch sử, di sản và bản sắc dân tộc.

Đây cũng là cơ hội để các bảo tàng, di tích và vườn quốc gia tăng cường hoạt động giới thiệu, quảng bá giá trị di sản, mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa và ý thức bảo tồn di sản trong cộng đồng.

https://hanoimoi.vn/mien-phi-tham-quan-tai-10-diem-di-tich-bao-tang-vao-ngay-van-hoa-viet-nam-24-11-1765358.html

Theo hanoimoi.vn