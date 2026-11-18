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Sáng 18/11 (tức 10/10 âm lịch), phường Thanh Miếu tổ chức Lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu hoàng hậu Hồng Đăng Ngàn - người được đức vua Kinh Dương Vương phong “Vị cung chính khổn”.
Lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu được tổ chức trang trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân công đức Tổ tiên.
Theo truyền thuyết, Thủy Tổ Quốc Mẫu hay còn được gọi là Ngọc Nữ Thần Long là hoàng hậu của Vua Kinh Dương Vương, người sinh thành và dưỡng dục Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.
Vua Lạc Long Quân nên duyên cùng Quốc Mẫu Âu Cơ, sinh ra bọc trăm trứng, nở ra trăm người con. Trong đó, người con trưởng được nối ngôi vua là Hùng Quốc Vương, đóng đô tại Phong Châu.
Sau khi Thủy Tổ Quốc Mẫu quy hóa, vua Lạc Long Quân tuân theo ý chỉ của vua cha, mai táng ngọc thể của bà tại cung Tiên Cát, đồng thời cho xây dựng lăng, đền để muôn đời phụng thờ, gọi là Tiên Cát lăng.
Nghi thức tế lễ được cử hành trang trọng theo đúng phong tục truyền thống.
Được tổ chức vào ngày 10/10 âm lịch hằng năm, Lễ giỗ Thủy Tổ Quốc Mẫu là dịp để đồng bào cả nước nói chung và Nhân dân Đất Tổ nói riêng bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức Tổ tiên và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đùm bọc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Đặng Thưởng
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