Lễ hội văn hóa Việt - Kết nối trái tim, lan tỏa bản sắc Việt

Nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, tối 15/11, tại phố đi bộ An Bình, Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Yên phối hợp với Câu lạc bộ Quý bà ASEAN tổ chức Lễ hội văn hóa Việt với chủ đề “Kết nối trái tim - Lan tỏa bản sắc Việt”.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Yên và đại diện Ban tổ chức chương trình chúc mừng cá nhân (đứng giữa) đã đấu giá thành công bức tranh đá quý Lục Yên mang tên “Vinh quy bái tổ”, góp 45 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo phường Vĩnh Yên.

Tiết mục múa lân đặc sắc, hấp dẫn tại chương trình.

Màn trống hội Quang Trung ấn tượng tại chương trình.

Chương trình là dịp giao lưu, kết nối, tôn vinh vẻ đẹp, tài năng, trí tuệ và những đóng góp của phụ nữ trong đời sống xã hội; đồng thời góp phần gìn giữ, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần đoàn kết, hướng về cội nguồn dân tộc.

Truyền thuyết “Mẹ Âu Cơ và 50 người con lên rừng” được tái hiện trên sân khấu.

Lễ hội mở đầu bằng các tiết mục múa lân, biểu diễn văn nghệ và phát biểu chào mừng của đại diện Ban tổ chức, khách mời.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình tái hiện truyền thuyết “Mẹ Âu Cơ và 50 người con lên rừng”, khơi dậy niềm tự hào về nguồn cội và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Các tiết mục “Rạng ngời Việt Nam”, “Tinh hoa Việt Nam”, trình diễn trống hội, thời trang áo dài và quốc phục với chủ đề “Hòa bình” tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại.

Hàng nghìn phụ nữ phường Vĩnh Yên trong trang phục áo dài truyền thống biểu diễn màn đồng diễn.

Đặc biệt, màn đồng diễn với sự tham gia của hàng nghìn phụ nữ trong trang phục áo dài truyền thống đã tạo nên dấu ấn nổi bật tại chương trình. Trên nền ca khúc “Chiếc khăn Piêu” và “Phú Thọ ngày mới”, các chị em cùng hòa nhịp trong những động tác được dàn dựng công phu. Những tà áo dài đỏ cùng trang phục dân tộc rực rỡ sắc màu tạo nên bức tranh sinh động về vẻ đẹp, bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết của phụ nữ Việt Nam.

Bức tranh đá quý Lục Yên mang tên “Vinh quy bái tổ” đấu giá được 45 triệu đồng gây Quỹ Vì người nghèo phường Vĩnh Yên.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức vinh danh các nhà tài trợ; tổ chức đấu giá bức tranh đá quý Lục Yên mang tên “Vinh quy bái tổ”, thu được 45 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo phường Vĩnh Yên. Hoạt động góp phần kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Phụ nữ duyên dáng với trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.

Chương trình góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương, tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các câu lạc bộ; đồng thời tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, vẻ đẹp và vai trò của phụ nữ trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái, phát triển.

Trước đó, Ban tổ chức phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường Vĩnh Yên trao quà tặng 20 hộ nghèo trên địa bàn.

Thúy Hường