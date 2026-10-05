Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Bắc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2026-2027

Ngày 5/10, tại phường Thống Nhất, Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Bắc tổ chức Hội nghị quán triệt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo (GD&ĐT) và phát động phong trào thi đua năm học 2026-2027.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Cương - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Hà Ngọc Điền - Hiệu trưởng Trường Thiếu sinh quân miền Bắc. Cùng dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 tặng hoa chúc mừng thầy và trò tại Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Bắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa và quà chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh và Sở GD&ĐT tặng hoa, quà chúc mừng nhà trường.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Bắc và cấp ủy, chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp năm học mới.

Năm học 2026-2027, Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Bắc tuyển sinh 160 học sinh khối 6 và khối 10 là con em đồng bào dân tộc thiểu số từ 7 tỉnh, thành phố phía Bắc, gồm: Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và thành phố Hà Nội.

Các đại biểu chúc mừng các em học sinh tại Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Bắc bước vào năm học mới.

Mặc dù mới được thành lập, nhà trường xác định kế thừa truyền thống của các trường Thiếu sinh quân, đồng thời đáp ứng yêu cầu GD&ĐT trong thời kỳ mới.

Nhà trường tập trung tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục THCS, THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT, học sinh đạt chuẩn kiến thức theo từng cấp học. Đồng thời, nuôi dưỡng, chăm sóc, rèn luyện, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh theo mô hình nội trú.

Học sinh được quản lý chặt chẽ trong học tập và sinh hoạt, được giáo dục văn hóa, định hướng nghề nghiệp kết hợp với huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất, kỷ luật, tác phong và nếp sống Quân đội. Qua đó, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và tạo nguồn cán bộ phục vụ nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu trò chuyện với các em học sinh tại Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Bắc.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên đề nghị lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Sở GD&ĐT, chính quyền địa phương và nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để Phân hiệu 1 sớm đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, Trung tướng Phạm Đức Duyên đề nghị tăng cường phối hợp, hỗ trợ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Phân hiệu ngày càng nền nếp. Các cán bộ được điều động về công tác cần nỗ lực khắc phục khó khăn trước mắt, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, với phương châm “tất cả vì học sinh thân yêu”.

Đồng chí Trung tướng kỳ vọng Phân hiệu 1 sẽ trở thành “ngôi nhà chung”, nơi học sinh được học tập, rèn luyện và trưởng thành. Đồng chí mong muốn học sinh luôn đoàn kết, thống nhất, cùng chung ý chí xây dựng Phân hiệu ngày càng vững mạnh và không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để gia đình yên tâm gửi gắm.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 2, lãnh đạo tỉnh tham quan cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, học tập và sinh hoạt tại Phân hiệu 1.

Tại hội nghị, Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Bắc phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, đoàn kết tốt, bảo đảm tốt, an toàn, quyết thắng”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Nội dung thi đua tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp giáo dục văn hóa với giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và kỹ năng sống.

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên chuyên môn phấn đấu phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với học sinh, phong trào thi đua hướng tới xây dựng động cơ, thái độ và phương pháp học tập đúng đắn, phát huy tính tự giác, trung thực; 100% học sinh tham gia giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và tác phong người quân nhân cách mạng. Nhà trường phấn đấu 100% học sinh đạt học lực từ mức Đạt trở lên, kết quả rèn luyện từ Khá trở lên, đủ điều kiện lên lớp.

Phong trào cũng đặt mục tiêu xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương, duy trì môi trường giáo dục kỷ luật, văn hóa, lành mạnh, an toàn; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị theo định hướng xây dựng trường học Quân đội thông minh, hiện đại. Thời gian thi đua từ ngày 5/9/2026 đến hết ngày 31/5/2027.

Mạnh Hùng