Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Ngày 5/10, tại phường Vĩnh Phúc, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với 60 đại biểu tham dự.

Lãnh đạo Sở Công Thương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh được kiện toàn trên cơ sở sáp nhập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ.

Giai đoạn 2020-2025, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước khi hợp nhất đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng tới hơn 11.500 lượt người; hướng dẫn hơn 7.000 lượt người nhận biết, phân biệt hàng thật, hàng giả; tư vấn, hòa giải cho hơn 2.450 lượt người tiêu dùng khi phát sinh vấn đề trong quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông khảo sát thị trường, tuyên truyền về chất lượng, giá cả hàng hóa, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong lựa chọn và sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển hội viên, mở rộng mạng lưới đến các xã, phường; tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Mục tiêu phấn đấu giải quyết dứt điểm 100% đơn thư phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng; hướng tới trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh và bảo vệ tốt quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần đoàn kết - sáng tạo - đột phá - phát triển, Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Vũ Thế Cương đượ bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Thu Hoài