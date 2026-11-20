Trường Tiểu học Tiên Lữ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Ngày 20/11, Trường Tiểu học Tiên Lữ (xã Tiên Lữ) tổ chức Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026).

Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Tiểu học Tiên Lữ.

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Tiên Lữ đạt nhiều kết quả tích cực. 100% học sinh lớp 5 hoàn thành Chương trình giáo dục tiểu học; 100% học sinh được đánh giá đạt yêu cầu về phẩm chất, năng lực, hơn 1.000 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 751 học sinh hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện.

Đặc biệt, học sinh tham gia các cuộc thi, sân chơi trí tuệ đạt 565 giải cấp tỉnh và 156 giải cấp quốc gia. Với những thành tích xuất sắc, nhà trường đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tháng 9/2026, nhà trường được tổ chức, sắp xếp lại trên cơ sở sáp nhập 5 trường tiểu học trên địa bàn xã. Đây là bước chuyển quan trọng nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý; đồng thời đặt ra yêu cầu mới trong việc ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết và bảo đảm chất lượng giáo dục đồng đều tại các điểm trường.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Tiên Lữ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Lãnh đạo xã Tiên Lữ tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Tiên Lữ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phát biểu chúc mừng tập thể nhà trường, đồng chí Bùi Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Cờ thi đua của Chính phủ là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp bền bỉ của các thế hệ nhà giáo trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đặt chất lượng giáo dục và sự phát triển của học sinh ở vị trí trung tâm; nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động sau sáp nhập; đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Đồng thời, chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, phát huy sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng giáo dục, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Thu Hoài - Nguyễn Toàn