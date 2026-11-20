Trường Đại học Hùng Vương phát huy truyền thống 65 năm, hướng tới phát triển bền vững

Sáng 20/11, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026).

Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các nhà giáo lão thành, nguyên lãnh đạo các trường tiền thân và nguyên lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương qua các thời kỳ cùng cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên nhà trường.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tri ân những đóng góp, cống hiến của các thế hệ nhà giáo; đồng thời nhìn lại hành trình 65 năm hình thành và phát triển của Trường Đại học Hùng Vương.

Từ những cơ sở đào tạo tiền thân, nhà trường từng bước khẳng định vị thế là cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành của tỉnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Hùng Vương nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong năm học 2025-2026 và những tháng đầu năm học 2026-2027, Trường Đại học Hùng Vương tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực công tác. Nhà trường từng bước chuyển dịch mạnh mẽ theo định hướng “Đại học đổi mới sáng tạo” và “Đại học số”, triển khai đồng bộ hệ thống quản trị, điều hành EduNET; hệ thống đào tạo kết hợp iBLS; tổ chức thi trực tuyến, số hóa văn bằng, chứng chỉ và phát triển kho học liệu số.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công tác tuyển sinh, đào tạo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong năm học vừa qua, nhà trường có 2.700 tân sinh viên trúng tuyển đại học chính quy; quy mô các loại hình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và đào tạo giáo dục quốc phòng và an ninh đạt trên 20.000 sinh viên, học viên.

Nhà trường ký kết 8 thỏa thuận hợp tác quốc tế, tổ chức trao đổi 254 lượt sinh viên ra nước ngoài và đón 133 sinh viên quốc tế đến học tập. Đây là những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, mở rộng môi trường học thuật và từng bước hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi ghi nhận, biểu dương những kết quả Trường Đại học Hùng Vương đạt được; đồng thời bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm để xây dựng, vun đắp truyền thống 65 năm của nhà trường.

Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Phú Thọ đặt ra yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng, có chuyên môn, kỹ năng và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ. Vì vậy, Trường Đại học Hùng Vương cần tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành, gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng tập thể Trường Đại học Hùng Vương.

TS. Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị nhà trường tập trung cụ thể hóa, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 30/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng lộ trình, huy động nguồn lực, phấn đấu đến năm 2035 đưa Trường Đại học Hùng Vương nằm trong tốp những trường đại học uy tín của cả nước về đổi mới sáng tạo và đại học số.

Đồng chí cũng yêu cầu nhà trường quan tâm bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng đội ngũ giảng viên có trình độ cao; xây dựng kế hoạch đào tạo nghiên cứu sinh, trình độ tiến sĩ; khuyến khích đội ngũ nhà giáo đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại.

Trường Đại học Hùng Vương vinh danh nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Bên cạnh đó, nhà trường cần tiếp tục đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nhân văn và sáng tạo; chú trọng công tác phát triển đảng viên trong nhà trường, quan tâm bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là sinh viên, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện mục tiêu phát triển đảng viên giai đoạn 2026–2030.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, Trường Đại học Hùng Vương sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín của tỉnh Phú Thọ và khu vực.

Đại diện sinh viên tặng hoa, tri ân giáo viên tại buổi lễ.

Lê Minh