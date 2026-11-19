Đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, mở đường cho sự phát triển

Sáng 19/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tham vấn hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Cuộc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vừa được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước, với sự tham gia của 23/23 cơ quan ở Trung ương và 34/34 tỉnh, thành phố. Tính đến ngày 31/10/2026, cả nước đã thống kê 43.702 văn bản thuộc đối tượng rà soát, đồng thời đề xuất phương án xử lý đối với 9.794 văn bản không thuộc diện mật.

Các phương án xử lý tập trung vào sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp và ban hành văn bản mới nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Đáng chú ý, các cơ quan đề xuất bãi bỏ toàn bộ 3.809 văn bản. Cùng với 7.566 văn bản cấp huyện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính dự kiến tự động hết hiệu lực theo quy định, hệ thống pháp luật có thể được tinh gọn 11.375 văn bản.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc tổng rà soát và đề xuất giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính căn cơ, đột phá nhằm đưa thể chế, pháp luật thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh, mở đường cho sự phát triển đất nước. Với sự chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, công tác tổng rà soát đã được triển khai khẩn trương, đạt những kết quả bước đầu tích cực.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Để tiếp tục hoàn thiện báo cáo, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tập trung đánh giá toàn diện, khách quan, chính xác kết quả rà soát; làm rõ những bất cập có tính hệ thống chưa được nhận diện, nhất là các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, không còn phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời, cần chỉ rõ những thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh gây khó khăn, làm tăng chi phí tuân thủ, cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân để có phương án xử lý kịp thời.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tinh gọn hệ thống văn bản, đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo hướng hợp nhất các luật nhằm hạn chế chồng chéo, thu gọn văn bản hướng dẫn, hướng tới nguyên tắc một luật chỉ có một nghị định hướng dẫn.

Cùng với đó, xác định những lĩnh vực pháp luật cần ưu tiên hoàn thiện để mở đường cho không gian phát triển mới, khơi thông nguồn lực; phân định rõ các vấn đề cần xử lý ngay, những điểm nghẽn liên ngành cần sửa đổi đồng bộ và các nội dung cần hoàn thiện trong dài hạn.

Đặc biệt, mỗi kiến nghị phải xác định rõ nội dung, phương án xử lý, cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt được, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, gắn với chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tư pháp đang xây dựng. Qua đó, từng bước xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Lê Minh