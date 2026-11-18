Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Mỹ Khê, xã Bình Tuyền

Ngày 18/11, tại thôn Mỹ Khê, xã Bình Tuyền phối hợp với Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Đến dự và chung vui có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình - Phó Chính ủy Quân đoàn 12; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Mỹ Khê, xã Bình Tuyền.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình - Phó Chính ủy Quân đoàn 12 tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Mỹ Khê, xã Bình Tuyền.

Thôn Mỹ Khê hiện có 208 hộ với 890 nhân khẩu, trong đó 87% người dân là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Những năm qua, thôn Mỹ Khê luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động và tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nổi bật là việc xây dựng mô hình “Thôn dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”; thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng thôn dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,6%; diện mạo khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp; tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn bó bền chặt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Mỹ Khê.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình - Phó Chính ủy Quân Đoàn 12 tặng quà các gia đình chính sách tại thôn Mỹ Khê.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình biểu dương, chúc mừng những kết quả cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Mỹ Khê đạt được, đặc biệt là sau khi sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư.

Các đồng chí mong muốn Nhân dân thôn Mỹ Khê tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hương ước của thôn. Cấp ủy, chính quyền nêu cao tinh thần phục vụ, kịp thời giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Đồng thời, thôn đẩy mạnh phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số để nâng cao thu nhập. Quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài... Đặc biệt, cần tiếp tục gắn kết tình quân dân ngày càng bền chặt và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong thời kỳ mới.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Mỹ Khê.

Nhân dịp này, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 đã khánh thành và trao tặng nhà sinh hoạt cộng đồng cho Nhân dân thôn Mỹ Khê. Nhiều gia đình chính sách và hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà của tỉnh, Quân đoàn 12 và chính quyền địa phương.

Thu Hoài - Nguyễn Toàn