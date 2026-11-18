Thôn Bo Lục phát khối đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh

Ngày 18/11, thôn Bo Lục, xã Kim Bôi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Dự và chung vui với cán bộ, Nhân dân trong thôn có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Luyến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Thôn Bo Lục hiện có 438 hộ với 1.857 nhân khẩu, sinh sống tại 5 tổ dân cư, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm trên 86%. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người dân tích cực phát triển sản xuất, hỗ trợ nhau nâng cao đời sống, chung sức xây dựng cảnh quan đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đến nay, 95% lao động có việc làm thường xuyên; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 64 triệu đồng/năm. Toàn thôn còn 6 hộ nghèo, chiếm 1,3% và 13 hộ cận nghèo, chiếm 2,9%. 100% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 97% hộ có đủ 3 công trình vệ sinh đạt chuẩn.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại ngày hội.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm. Năm 2026, thôn có 402/438 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 91,7%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có trường hợp bỏ học. Công tác chăm sóc sức khỏe, tiêm chủng, bảo vệ trẻ em được thực hiện tốt. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở được chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không phát sinh tệ nạn xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương trao quà cho thôn Bo Lục.

Lãnh đạo tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn thôn Bo Lục.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương biểu dương, ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận cùng Nhân dân thôn Bo Lục đạt được.

Đồng chí nhấn mạnh: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh cộng đồng trong xây dựng quê hương.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao tiền hỗ trợ cho thôn Bo Lục để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng chí đề nghị thôn Bo Lục tập trung củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước khu dân cư. Đồng thời, phát huy tinh thần tương thân tương ái, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Kim Bôi tặng hoa chúc mừng Nhân dân thôn Bo Lục.

Nhân dịp này, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Kim Bôi trao tặng cho thôn Bo Lục 1 bộ máy vi tính.

Đồng chí cũng đề nghị thôn chú trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” đến từng gia đình, người dân; duy trì nếp sống văn minh, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Thôn Bo Lục tặng thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2026.

Cùng với đó, giữ vững an ninh, trật tự, phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hòa giải cộng đồng; xây dựng chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng; giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, xây dựng địa bàn đoàn kết, dân chủ, văn minh, an toàn.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đã tặng hoa, quà chúc mừng Nhân dân thôn Bo Lục và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn.

Mạnh Hùng