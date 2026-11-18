Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Bàn Long

Chiều 18/11, đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 tại thôn Bàn Long, xã Tam Đảo. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết thôn Bàn Long.

Thôn Bàn Long có 331 hộ, 1.269 nhân khẩu. Năm 2026, cán bộ và Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Thu nhập bình quân đạt 80 triệu đồng/người; thôn còn 1 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo; 318/331 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn được công nhận danh hiệu Thôn văn hóa.

Các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, xã hội được duy trì. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. 100% hộ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. Nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm.

Công tác bảo vệ môi trường chuyển biến tích cực. Trong năm, thôn phối hợp tổ chức 6 đợt vệ sinh môi trường, thu hút hơn 500 lượt người tham gia; chú trọng trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên công cộng, xây dựng 300m đường hoa... Người dân tích cực ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và hỗ trợ các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh trao quà tặng hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân thôn Bàn Long đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị khu dân cư tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, quan tâm giúp nhau phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; có giải pháp hỗ trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo vươn lên trong cuộc sống; chăm lo các gia đình chính sách, người có công.

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh chuyển đổi số, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” đến từng gia đình, người dân. Tiếp tục phát huy các thiết chế văn hóa, duy trì hoạt động văn nghệ, thể thao, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường. Lựa chọn mô hình, hoạt động thiết thực để duy trì và phát triển, đưa việc xây dựng đời sống văn hóa trở thành công việc thường xuyên của cộng đồng.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao kinh phí hỗ trợ thôn Bàn Long tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch những vấn đề liên quan đến quyền lợi của Nhân dân; kịp thời lắng nghe, giải quyết kiến nghị từ cơ sở, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành pháp luật về đất đai, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Lãnh đạo xã Tam Đảo tặng hoa chúc mừng thôn Bàn Long.

Lãnh đạo xã Tam Đảo trao danh hiệu Thôn văn hóa cho thôn Bàn Long.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh đã tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Bàn Long; tặng quà động viên các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo Sở Tư pháp trao kinh phí hỗ trợ thôn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhân Ngày Pháp luật Việt Nam. Lãnh đạo xã Tam Đảo cũng có những phần quà ý nghĩa động viên thôn và các gia đình.

Tiết mục văn nghệ đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại ngày hội.

Tại ngày hội, lãnh đạo xã Tam Đảo đã trao danh hiệu Thôn văn hóa cho thôn Bàn Long và khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026; trao thưởng các gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Thôn Bàn Long biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp cho khu dân cư.

Thúy Hường