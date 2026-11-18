Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nghe báo cáo các dự thảo Nghị quyết lĩnh vực văn hóa, công thương

Chiều 18/11, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương báo cáo tiến độ xây dựng một số dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực văn hóa, công thương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ, trợ cấp đối với chủ thể di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Theo dự thảo, các đối tượng thụ hưởng phải đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các nghị định của Chính phủ có liên quan.

Chính sách nhằm tôn vinh, động viên các nghệ nhân trong hoạt động gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn với đời sống cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Dương Hoàng Hương phát biểu tại hội nghị.

Sở Công Thương báo cáo dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn tỉnh.

Chính sách nhằm khuyến khích người dân đầu tư, sử dụng năng lượng tái tạo, góp phần tiết kiệm điện, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và thúc đẩy phát triển năng lượng sạch trên địa bàn.

Theo dự thảo, việc hỗ trợ tài chính được thực hiện sau khi hệ thống hoàn thành lắp đặt, đưa vào vận hành và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định; bảo đảm nguyên tắc không hỗ trợ trùng lặp từ ngân sách nhà nước đối với cùng một nội dung đầu tư.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc ban hành các nghị quyết; đồng thời góp ý về phạm vi, đối tượng thụ hưởng, điều kiện áp dụng và mức hỗ trợ.

Trong đó, đối với lĩnh vực di sản văn hóa, các đại biểu đề nghị cần làm rõ tiêu chí xác định chủ thể được hưởng chính sách và mức chi hỗ trợ, bảo đảm phù hợp với đặc thù hoạt động thực hành, bảo tồn và trao truyền di sản.

Đối với chính sách điện mặt trời mái nhà, các ý kiến tập trung vào phương thức hỗ trợ, điều kiện lắp đặt và kinh phí thực hiện, đáp ứng yêu cầu phù hợp với thực tế và khả năng triển khai tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp, tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các dự thảo, chú trọng rà soát căn cứ, cơ sở pháp lý, đối tượng và mức hỗ trợ; đồng thời đánh giá kỹ tác động, dự kiến nguồn lực và khả năng cân đối ngân sách.

Quá trình xây dựng chính sách phải bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, có tính khả thi; phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan, để các chính sách sau khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.

Lê Hoàng