Đoàn kết xây dựng thôn Ro Lục 2 ngày càng giàu đẹp, văn minh

Chiều 18/11, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với chi bộ và các tổ chức đoàn thể thôn Ro Lục 2, xã Phú Khê tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Dự và chung vui với cán bộ, Nhân dân địa phương có các đồng chí: Đại tá Lương Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Bùi Văn Trường - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Phú Khê.

Đại tá Lương Thanh Hải - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Ro Lục 2.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Ro Lục 2 cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026 và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Thôn Ro Lục 2 hiện có 184 hộ dân với 797 nhân khẩu, 100% là đồng bào Công giáo toàn tòng. Chi bộ thôn có 7 đảng viên. Ban Công tác Mặt trận có 7 thành viên cùng 5 chi hội đoàn thể và 2 chi hội quần chúng.

Sau khi sáp nhập khu dân cư và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình chính trị, kinh tế và an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố bền chặt.

Các đồng chí lãnh đạo trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Năm 2026, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong thôn có nhiều khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 54 triệu đồng. Trong thôn còn 7 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Cùng với việc tích cực đóng góp xây dựng các quỹ an sinh xã hội, người dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào để mở rộng 1,2km đường giao thông nông thôn. Toàn thôn có 165/184 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt 90%). Thôn duy trì hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ văn nghệ, dân vũ và bóng chuyền hơi.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2027, cán bộ và Nhân dân thôn Ro Lục 2 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,5%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; trên 97% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; giữ vững danh hiệu Thôn văn hóa; chi bộ và các đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Đại tá Lương Thanh Hải - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao kinh phí hỗ trợ của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cho Ủy ban MTTQ xã Phú Khê, thôn Ro Lục 2 và học bổng cho các học sinh vượt khó học giỏi.

Phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn Ro Lục 2, Đại tá Lương Thanh Hải - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự của khu dân cư.

Khẳng định đại đoàn kết là truyền thống quý báu và nguồn sức mạnh nội sinh quyết định mọi thắng lợi, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Phú Khê và Ban Công tác Mặt trận thôn Ro Lục 2 tiếp tục củng cố sức mạnh đoàn kết; tập trung đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhân rộng các mô hình hiệu quả để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, động viên Nhân dân tiếp tục chung sức xây dựng nông thôn mới, giữ gìn cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác trước các thông tin xấu, độc, xuyên tạc trên không gian mạng.

Đồng chí nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần sâu sát cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; phát huy thực chất quyền làm chủ của Nhân dân, giữ vững bình yên địa bàn để phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao kinh phí hỗ trợ khu dân cư tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.

Lãnh đạo xã Phú Khê trao danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2026 cho thôn Ro Lục 2.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo đã tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Ro Lục 2; trao quà tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Lãnh đạo Sở Tư pháp trao kinh phí hỗ trợ khu dân cư tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh trao tặng thôn 30 triệu đồng, trao tặng Ủy ban MTTQ xã Phú Khê 20 triệu đồng, trao 10 suất học bổng tặng học sinh vượt khó học giỏi.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Phú Khê đã công bố quyết định và trao danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2026 cho thôn Ro Lục 2.

Đinh Vũ