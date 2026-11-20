Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, nhân văn; gìn giữ truyền thống hiếu học, tình thầy trò và niềm tự hào về mái trường

Sáng 20/11, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Được thành lập ngày 23/4/1997, trải qua 29 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc không ngừng khẳng định vị thế là một trong những trường THPT chuyên có chất lượng giáo dục mũi nhọn hàng đầu cả nước.

Hằng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT và trúng tuyển đại học đạt 100%. Đến nay, học sinh nhà trường đã giành được 1.800 giải học sinh giỏi quốc gia, 34 giải quốc tế và khu vực. Riêng năm học 2025 – 2026, nhà trường có 118 học sinh đạt giải quốc gia; đặc biệt, có 1 học sinh giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế và 1 học sinh giành Huy chương Bạc Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế.

Bên cạnh giáo dục mũi nhọn, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tin học, đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm và mở rộng hợp tác quốc tế, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Với những thành tích xuất sắc trong giáo dục và đào tạo, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Dịp này, nhà trường được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, ghi nhận những nỗ lực và thành tích nổi bật trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại lễ gặp mặt kỷ niệm.

Chúc mừng, biểu dương những kết quả nhà trường đạt được, đồng thời tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo đã tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh cần tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, chú trọng đào tạo những thế hệ học sinh có tri thức, bản lĩnh, năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo phường Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Đồng chí đề nghị Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy học sinh làm trung tâm; gắn bồi dưỡng học sinh giỏi với giáo dục đạo đức, lý tưởng, kỹ năng sống và ý thức trách nhiệm.

Các thầy, cô giáo cần chú trọng phát triển tư duy độc lập, năng lực tự học, sáng tạo của học sinh; duy trì thế mạnh về ngoại ngữ, tin học và các sân chơi học thuật; đồng thời tăng cường định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh phát huy năng lực, sở trường.

Cùng với đó, nhà trường cần quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Mỗi thầy giáo, cô giáo tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, thực sự là tấm gương về tri thức và nhân cách cho học sinh noi theo.

Đội ngũ cán bộ quản lý cần đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và sáng tạo.

Các đại biểu cùng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tại chương trình gặp mặt.

Lãnh đạo Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tặng hoa tri ân các cựu giáo chức nhà trường.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị nhà trường xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, nhân văn; gìn giữ truyền thống hiếu học, tình thầy trò và niềm tự hào về mái trường.

Tăng cường kết nối với các trường đại học, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và các thế hệ cựu học sinh; mở rộng cơ hội học tập, trải nghiệm, hợp tác quốc tế.

Qua đó, tạo nền tảng để học sinh phát triển toàn diện, trở thành những công dân có tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của học sinh nhà trường tại chương trình gặp mặt kỷ niệm.

Thúy Hường