Trường THPT Tam Dương II kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập

Ngày 19/11, Trường THPT Tam Dương II tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (2006-2026). Dự buổi lễ có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và xã Hội Thịnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh tặng hoa chúc mừng Trường THPT Tam Dương II .

Lãnh đạo xã Hội Thịnh tặng hoa chúc mừng Trường THPT Tam Dương II.

Thành lập tháng 2/2006, với quy mô ban đầu 5 lớp học và hơn 20 cán bộ, giáo viên, sau 20 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Tam Dương II đã có bước trưởng thành vượt bậc.

Đến nay, nhà trường có 30 lớp với hơn 1.300 học sinh và hơn 60 cán bộ, giáo viên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước được đầu tư theo hướng hiện đại; công tác quản lý, phương pháp giảng dạy không ngừng đổi mới, ứng dụng khoa học, công nghệ được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Với những thành tích đạt được, nhà trường vinh dự nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Trường THPT Tam Dương II được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Trường THPT Tam Dương II.

Biểu dương những kết quả nhà trường đạt được, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh khẳng định, giáo dục giữ vai trò nền tảng trong phát triển con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy quê hương, đất nước phát triển. Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Đất Tổ, nhà trường cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự phát triển của người học làm trung tâm; quan tâm giáo dục đạo đức, lý tưởng, lối sống, kỹ năng, ý thức trách nhiệm; phát huy năng lực tự học, tư duy độc lập, sáng tạo; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, coi trọng sự tiến bộ của học sinh.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới; nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản trị, giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm.

Nhà trường cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục; tăng cường giáo dục STEM, ngoại ngữ, tin học và năng lực số; hướng dẫn học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm.

Đồng thời, gắn giáo dục với định hướng nghề nghiệp; tăng cường tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh, kết nối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và doanh nghiệp để giúp học sinh lựa chọn hướng học tập, nghề nghiệp phù hợp.

Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục duy trì chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Thúy Hường