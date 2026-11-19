Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), sáng 19/11, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Thời gian qua, ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ tiếp tục ghi dấu ấn với những kết quả nổi bật trong nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có 229 học sinh đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố; 4 học sinh đoạt huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Phú Thọ xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố về điểm trung bình các môn thi.

Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, ngành GD&ĐT tỉnh đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục sau hợp nhất. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục, giảm từ 1.861 cơ sở xuống còn 655 cơ sở, giảm 64,8%.

Mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới triển khai chưa có tiền lệ, song với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, toàn ngành đã nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy và học, bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại chương trình.

Biểu dương những nỗ lực và thành tích mà ngành GD&ĐT tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Sau sáp nhập, Phú Thọ trở thành một trong những địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với khoảng 1 triệu học sinh, sinh viên và gần 60.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trong bối cảnh địa bàn rộng, kinh tế - xã hội giữa các vùng còn có sự khác biệt, ngành GD&ĐT đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy và học, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Đặc biệt, những thành tích xuất sắc của học sinh tỉnh nhà tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực là minh chứng sinh động cho trí tuệ, tài năng của học sinh và sự tận tâm, cống hiến của đội ngũ nhà giáo.

Trân trọng ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Cùng với đó, đồng chí đề nghị ngành GD&ĐT đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức các kỳ thi, nhất là Kỳ thi tốt nghiệp THPT; chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương án dự phòng, bảo đảm các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, minh bạch, đúng quy chế.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT cùng toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong ngành.

Đồng chí tin tưởng đội ngũ nhà giáo tiếp tục giữ vững ngọn lửa tâm huyết với nghề, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người, đưa giáo dục Phú Thọ ngày càng phát triển.

Thương Huyền