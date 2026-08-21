Giá vàng ngày 21/8: Giá vàng trong nước chỉ cao hơn thế giới 2 triệu đồng/lượng, mức chênh thấp nhất trong nhiều năm qua

Giá vàng thế giới hôm nay (21/8) tăng lên mức 4.542 USD/ounce trong bối cảnh thị trường tiếp tục nhận được hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn trước các rủi ro địa chính trị và sự suy yếu của USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 146,6 triệu đồng/lượng, đắt hơn giá thế giới 2 triệu đồng/lượng.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Tại thị trường trong nước, sáng nay, giá trong nước đồng loạt tăng. Hiện, giá vàng trong nước chỉ còn cao hơn giá thế giới hơn 2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 21/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 143,1 triệu đồng/lượng, bán ra 146,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 143,6 triệu đồng/lượng và bán ra 146,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 143,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so phiên hôm qua.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 143,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 đều ở ngưỡng 143,9-147,9 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 143 triệu đồng/lượng và bán ra mức 146,5 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ ngày 21/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 24,4 USD/ounce so chốt phiên trước đó, lên mức 4.542,6 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm nay đang tích lũy tại vùng giá trên 4.500 USD. Thị trường đang tiếp tục nhận được hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn trước các rủi ro địa chính trị và sự suy yếu của USD, nhưng đồng thời chịu sức ép từ đà tăng trở lại của lợi suất trái phiếu dài hạn.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng tiếp theo của phía mua vàng là đưa giá vượt qua mức 4.595 USD, với mục tiêu tiếp theo là 4.778 USD.

Ở chiều ngược lại, trong ngắn hạn, giá có thể giảm xuống ngưỡng hỗ trợ 4.447 USD. Nếu mức giá này bị xuyên thủng, các mục tiêu giảm tiếp theo được xác định tại 4.320 USD và sau đó là 4.228 USD/ounce.

Sáng nay, chỉ số USD-Index tăng nhẹ lên mức 98,72 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 4,702%; chứng khoán Mỹ lao dốc vì lợi suất tăng trở lại; giá dầu thế giới tiếp đà đi lên, giao dịch quanh mức 93,53 USD/thùng đối với dầu Brent và 86,50 USD/thùng với dầu WTI.

Theo nhandan.vn