Phát triển nghề chế biến gỗ ở Tây Cốc

Tây Cốc là một trong những “thủ phủ” chế biến gỗ của tỉnh Phú Thọ. Toàn xã hiện có 93 doanh nghiệp và cơ sở hoạt động trong lĩnh vực này, tạo việc làm cho khoảng 1.300 lao động với mức thu nhập trung bình từ 6-9 triệu đồng/người/tháng. Từ Tây Cốc, nguyên liệu gỗ sau khi sơ chế được đưa đi khắp mọi miền đất nước để tạo ra các sản phẩm gỗ công nghiệp, phục vụ nhu cầu thiết yếu trong đời sống.

Gỗ sau khi thu mua từ các địa phương trong và ngoài tỉnh được vận chuyển về các bãi tập kết nguyên liệu.

Gỗ được cắt thành các đoạn bằng nhau trước khi đưa đến khu vực bóc.

Tại đây, gỗ được bóc thành những tấm ván mỏng.

Sau đó được vận chuyển đến khu vực phơi ván ép.

Ván được phơi khô từ 4-5 nắng.

Sau khi phơi khô, ván được thu về để chuyển đến các xưởng ép trong và ngoài tỉnh.

Đối với các loại cành, nhánh sẽ được tận dụng chuyển sang băm dăm.

Bên cạnh bóc gỗ, băm dăm, đóng palet gỗ cũng là một trong những sản phẩm chính của lĩnh vực chế biến gỗ ở Tây Cốc.

Niềm vui trong lao động của những người thợ chế biến gỗ.

Hùng Cường