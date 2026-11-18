Hạ tầng đồng bộ tạo sức hút đầu tư bền vững

Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, dịch vụ hỗ trợ ngày càng hoàn thiện đang trở thành lợi thế cạnh tranh của các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Không chỉ thu hút những dự án mới, nhiều khu công nghiệp còn ghi nhận các doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn, mở rộng quy mô sản xuất.

Mở rộng sản xuất

Cuối tháng 10/2026, Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) quyết định tăng thêm 450 triệu USD vào dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo bảng mạch in điện tử (PCB) tại KCN Bờ trái sông Đà, nâng tổng vốn đầu tư từ 350 triệu USD lên 800 triệu USD. Việc một doanh nghiệp công nghệ tiếp tục rót vốn lớn vào địa điểm sản xuất hiện hữu cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư không chỉ nằm ở khả năng thu hút dự án ban đầu mà còn ở điều kiện để doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Dự án do Công ty TNHH Điện tử Meiko Hòa Bình thực hiện tại phường Hòa Bình. Theo kế hoạch mở rộng, công suất sản xuất bảng mạch in điện tử sẽ tăng từ 180.000m2/năm lên 261.000m2/năm, tiến tới 504.000m2/năm khi toàn bộ tổ hợp hoàn thành.

Đằng sau quyết định tăng vốn là khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất công nghiệp điện tử. Với những doanh nghiệp sản xuất bảng mạch, nguồn điện ổn định, nước sạch phục vụ dây chuyền, hệ thống xử lý môi trường và tiến độ bàn giao hạ tầng có ý nghĩa trực tiếp đối với hiệu quả đầu tư.

Một góc KCN Bờ trái sông Đà.

Tại KCN Bờ trái sông Đà, Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp - đơn vị đầu tư và kinh doanh hạ tầng đã chú trọng hoàn thiện các điều kiện phục vụ sản xuất. Hệ thống cấp điện, cấp nước cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư thứ cấp. Cùng với đó, việc phối hợp giải quyết thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án góp phần rút ngắn thời gian đưa nguồn vốn vào sản xuất.

Không chỉ các dự án FDI, dòng vốn đầu tư trong nước cũng đang tiếp tục hiện diện tại những KCN có điều kiện hạ tầng thuận lợi. Ngày 6/11, Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng khánh thành Nhà máy sản xuất vật liệu hoàn thiện tại KCN Bá Thiện I, xã Bình Tuyền. Dự án sử dụng hơn 10ha đất, tổng vốn đầu tư đăng ký 830 tỷ đồng, được trang bị các dây chuyền sản xuất hiện đại.

Nhà máy có công suất thiết kế 7,9 triệu m2 tấm ốp nhôm nhựa phức hợp mỗi năm, cùng các sản phẩm trần nhôm, lam chắn nắng. Việc đưa dự án vào hoạt động tiếp tục bổ sung năng lực sản xuất công nghiệp, đồng thời tạo thêm việc làm và đóng góp vào chuỗi cung ứng vật liệu hoàn thiện xây dựng.

Từ một dự án công nghệ điện tử có vốn đầu tư hàng trăm triệu USD đến nhà máy vật liệu xây dựng của doanh nghiệp trong nước, điểm chung là yêu cầu về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và khả năng tổ chức sản xuất ổn định. Đó cũng là những yếu tố ngày càng có trọng lượng trong quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư.

Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng

Những quyết định mở rộng sản xuất của doanh nghiệp đang diễn ra trong bối cảnh Phú Thọ tiếp tục phát triển hệ thống KCN theo hướng tăng quy mô, nâng chất lượng hạ tầng và cải thiện khả năng kết nối. Theo số liệu của Ban Quản lý các KCN tỉnh, hiện toàn tỉnh có 32 KCN được thành lập với tổng diện tích hơn 7.024ha, trong đó 18 KCN đã đi vào hoạt động.

Các KCN đang hoạt động thu hút 854 dự án thứ cấp, gồm 527 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 11.735 triệu USD và 327 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 67.064 tỷ đồng. Diện tích đất công nghiệp và dịch vụ đã cho thuê đạt hơn 2.044ha; quỹ đất hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng cho thuê còn khoảng 438,58ha.

Đáng chú ý, 18 KCN đang hoạt động đều đã được đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như giao thông nội bộ, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng và cây xanh. Trong đó, 15 KCN đã có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Những con số này phản ánh bước tiến trong đầu tư hạ tầng, đồng thời cho thấy yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường tại những KCN còn lại.

Trong 10 tháng năm 2026, tỉnh đã thu hút vốn đầu tư FDI ước đạt 2,48 tỷ USD, tăng 84% so với cùng kỳ, bằng 153,7% kế hoạch năm 2026; vốn DDI ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, cao hơn gần gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 71% so với mục tiêu năm 2025. Kết quả này cho thấy dòng vốn thu hút đang từng bước chuyển hóa thành năng lực sản xuất thực tế.

Để tạo thêm quỹ đất công nghiệp, tỉnh đang tập trung triển khai các dự án hạ tầng mới. KCN Thịnh Minh tại xã Thịnh Minh có quy mô 429,5ha, tổng vốn đầu tư 4.832 tỷ đồng, được khởi công trong tháng 8/2026. Cùng với đó, các KCN Phúc Yên, Phù Ninh, Đoan Hùng, Sông Lô II và một số dự án khác tiếp tục được đẩy nhanh các thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Bình Phú tại phường Kỳ Sơn có quy mô 214,29ha đang tiếp tục được tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng vật chất, Phú Thọ đang cải thiện chất lượng phục vụ nhà đầu tư. Tỉnh triển khai cơ chế “luồng xanh 24 giờ”, “luồng xanh 50%” trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường xử lý hồ sơ điện tử, theo dõi tiến độ dự án và phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đây là những giải pháp nhằm giảm thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi để các dự án sớm đi vào hoạt động.

Theo đồng chí Hoàng Long Biên, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới tiếp tục tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thủ tục đầu tư; đẩy nhanh thi công hạ tầng và chuẩn bị quỹ đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê. Qua đó, tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai dự án, sớm đưa nguồn vốn đăng ký vào sản xuất, kinh doanh.

Thực tế từ KCN Bờ trái Sông Đà và những dự án đang mở rộng sản xuất cho thấy, sức hút đầu tư bền vững được tạo dựng từ chính hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp hiện hữu. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, thủ tục thông thoáng và các cam kết hỗ trợ được thực hiện xuyên suốt, nhà đầu tư có thêm niềm tin để gắn bó, mở rộng quy mô. Đây là nền tảng để Phú Thọ tiếp tục nâng cao chất lượng dòng vốn, phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững.

Ngọc Tuấn