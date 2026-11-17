Động lực tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Chuỗi cung ứng toàn cầu có những chuyển dịch mạnh mẽ mở ra cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với doanh nghiệp (DN) sản xuất trong nước. Trong đó, phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trở thành hướng đi quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị sản xuất và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Phú Thọ từng bước tạo nền tảng để DN nội địa tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất, cung ứng.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn mở ra cơ hội phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.- Ảnh: Sản xuất, lắp ráp ô tô tại Công ty Ô tô Toyota Việt Nam.

Những kết quả bước đầu

CNHT giữ vai trò nền tảng trong phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, là “mắt xích” quan trọng kết nối các DN sản xuất nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng với DN lắp ráp và các tập đoàn sản xuất lớn. Nhận thức rõ vai trò đó, tỉnh đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp nói chung và CNHT nói riêng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở Công Thương đã xây dựng hướng dẫn chi tiết lập đề án thực hiện Chương trình phát triển CNHT tỉnh Phú Thọ, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị và DN trong việc đề xuất, triển khai các nội dung hỗ trợ hằng năm.

Từ sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh và nỗ lực của cộng đồng DN, hoạt động CNHT trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực. Số lượng DN, lao động, giá trị sản xuất và doanh thu trong lĩnh vực này từng bước tăng lên. Các lĩnh vực sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, da giầy, cơ khí, chế tạo và công nghiệp chế biến bước đầu hình thành với nhiều sản phẩm như chỉ, sợi bông, đế giầy, mũ giầy, tấm lót giầy, sản phẩm kim loại, chi tiết gia công cơ khí, máy móc, thiết bị, phụ tùng, bao bì, thùng carton...

Toàn tỉnh đã hình thành mạng lưới hơn 500 DN hoạt động trong lĩnh vực CNHT. Không chỉ mở rộng về số lượng, năng lực sản xuất của các DN từng bước được cải thiện thông qua đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, áp dụng các tiêu chuẩn quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm. Một số lĩnh vực như sản xuất khuôn mẫu, ắc quy, yên xe đạp, xe máy, dệt sợi, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ cho động cơ đã có những DN có năng lực sản xuất. Cùng với đó, một số DN quy mô lớn có tiềm lực tài chính, nguồn nhân lực và khả năng liên kết, hợp tác với các tập đoàn, DN lớn đã hình thành, tạo thêm nền tảng cho phát triển công nghiệp theo hướng chuyên môn hóa.

Những kết quả trên cho thấy CNHT của tỉnh từng bước mở rộng về quy mô, đa dạng lĩnh vực sản xuất và nâng cao năng lực cung ứng. Tuy nhiên, từ phát triển sản xuất đến tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu vẫn là khoảng cách cần được thu hẹp. Khả năng làm chủ công nghệ, trình độ quản trị, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, cũng như khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các tập đoàn đa quốc gia vẫn là những yếu tố quyết định vị trí của DN trong chuỗi cung ứng.

Động lực bứt phá

Xác định phát triển CNHT là nhiệm vụ cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và cộng đồng DN, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh. Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Cù Xuân Ân, kế hoạch hướng đến tổ chức đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách; nâng cao nhận thức, năng lực quản trị, năng lực sản xuất và khả năng kết nối thị trường của DN...

Tầm nhìn phát triển CNHT của tỉnh còn được thể hiện qua Đề án định hướng thu hút FDI thế hệ mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, được phê duyệt tại Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 6/5/2026. Đề án đặt mục tiêu có ít nhất 100 DN nội địa tham gia chuỗi cung ứng FDI, trong đó có 20 DN đạt tiêu chuẩn nhà cung ứng cấp 1; đồng thời định hướng hình thành 3 khu công nghiệp hỗ trợ. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, tỉnh chú trọng phát triển mạng lưới DN cung ứng nội địa trên cơ sở nhu cầu thực tế của các tập đoàn, DN đầu chuỗi; tổ chức các chương trình kết nối trực tiếp giữa bên mua và nhà cung cấp sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa năng lực sản xuất trong tỉnh với yêu cầu của thị trường.

Cùng với đó, khuyến khích DN đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa, số hóa quy trình sản xuất, cải tiến công nghệ, tiết kiệm năng lượng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật thông qua tăng cường phối hợp giữa DN và cơ sở đào tạo cũng là yêu cầu quan trọng, giúp DN nâng cao khả năng làm chủ công nghệ và thích ứng với phương thức sản xuất hiện đại.

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (VPIC1), Khu công nghiệp Khai Quang, hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chính xác. DN đã đầu tư hệ thống gia công CNC, robot và các dây chuyền tự động nhằm nâng cao năng suất, bảo đảm tính ổn định và độ chính xác của sản phẩm. Theo Tổng Giám đốc VPIC1 Wu Tsong-Wuu, làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra tăng trưởng lớn cho các DN có năng lực sản xuất và khả năng thích ứng tốt. Tuy nhiên, khách hàng quốc tế hiện không chỉ đánh giá nhà cung ứng thông qua giá thành hay chất lượng sản phẩm, mà còn xem xét tổng thể năng lực DN, từ quản trị, công nghệ, truy xuất nguồn gốc đến các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội (ESG), an toàn thông tin, khả năng ứng phó rủi ro và cải tiến liên tục. Để duy trì và phát triển quan hệ với các đối tác lớn, DN không thể chỉ dựa vào lợi thế về máy móc, vốn hay nhân lực riêng lẻ mà cần xây dựng năng lực cạnh tranh tổng thể, kiên trì đầu tư dài hạn. Muốn chuyển từ gia công sang những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn, DN phải đầu tư đồng bộ về con người, quản trị, công nghệ và nghiên cứu, phát triển (R&D).

Với những nền tảng đã hình thành cùng định hướng chính sách ngày càng cụ thể và sự chủ động của cộng đồng DN, Phú Thọ từng bước tạo dựng hệ sinh thái CNHT theo hướng hiện đại, chuyên môn hóa và hội nhập, tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Lệ Oanh