Nam A Bank khai trương điểm giao dịch OneBank Yên Bái

Ngày 17/11, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) – Chi nhánh Phú Thọ tổ chức khai trương điểm giao dịch tự động OneBank Yên Bái tại đường Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Đây là bước tiếp theo trong lộ trình mở rộng mạng lưới ngân hàng số, đưa các tiện ích tài chính hiện đại đến gần hơn với người dân.

Nam A Bank - Chi nhánh Phú Thọ khai trương điểm giao dịch OneBank Yên Bái tại đường Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Nam A Bank hiện có mạng lưới 285 điểm giao dịch trên toàn quốc, với hơn 5.000 cán bộ, nhân viên. Tại Phú Thọ, ngân hàng có 100 cán bộ, nhân viên cùng hệ thống 7 điểm giao dịch, trong đó có các điểm giao dịch tự động OneBank. Việc đưa OneBank Yên Bái vào hoạt động tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng đa dạng của khách hàng.

Với mô hình giao dịch tự động tích hợp công nghệ số, OneBank cho phép khách hàng thực hiện nhiều dịch vụ tài chính như nộp, rút tiền qua mã QRCode; mở tài khoản, gửi tiết kiệm, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn điện, nước và các dịch vụ khác. Hệ thống hoạt động liên tục 24/7, kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết, giúp khách hàng chủ động thời gian, tiết kiệm chi phí và nâng cao trải nghiệm giao dịch.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Khu vực 4 tặng hoa chúc mừng Nam A Bank – Chi nhánh Phú Thọ nhân dịp khai trương điểm giao dịch OneBank Yên Bái.

Việc đưa OneBank Yên Bái vào hoạt động không chỉ góp phần đa dạng hóa kênh cung ứng dịch vụ ngân hàng mà còn thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số tại địa phương.

Bích Liên