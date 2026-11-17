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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo dẻo thơm Bách hóa xanh (túi 5kg)
110.000 đồng/túi
2
Bún tươi sấy khô Vifon (gói 300g)
24.000 đồng/gói
3
Thịt đùi heo C.P (khay 300g)
34.500 đồng/khay
4
Gà dai da giòn nguyên con (con ~1.2kg)
79.000 đồng/con
5
Trứng vịt muối (hộp 4 quả)
26.000 đồng/hộp
6
Nấm rơm tươi (gói 200g)
26.000 đồng/gói
7
Su su tươi
18.410 đồng/kg
8
Xoài keo ngọt tươi (túi 700g)
17.500 đồng/túi
9
Ổi Đài Loan
16.300 đồng/kg
10
Há cảo hải sản Cầu Tre (gói 500g)
81.000 đồng/gói
11
Sữa thanh trùng ít đường TH true MILK (hộp 950ml)
47.500 đồng/hộp
12
Bánh Choco-pie Dark vị ca cao (hộp 12 cái 360g)
56.000 đồng/hộp
13
Nước trà xanh C2 hương chanh (chai 455ml)
9.000 đồng/chai
14
Nước lau sàn Sunlight hương chanh yuzu & sả (chai 997ml)
35.000 đồng/chai
15
Nước giặt Swat Organic hương hoa dịu nhẹ (can 2kg)
115.000 đồng/can
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 16/11/2026
Giá cả thị trường ngày 15/11/2026
Giá cả thị trường ngày 13/11/2026
Giá cả thị trường ngày 12/11/2026
Giá cả thị trường ngày 11/11/2026
Giá cả thị trường ngày 10/11/2026
Giá cả thị trường ngày 9/11/2026