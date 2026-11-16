Đồng thuận để đồng lòng ở Bình Phú

Giải phóng mặt bằng luôn được xem là khâu khó khăn, phức tạp trong quá trình triển khai các dự án đầu tư. Tuy nhiên, tại xã Bình Phú, bằng việc phát huy dân chủ, công khai, minh bạch thông tin và chú trọng bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, công tác giải phóng mặt bằng đang nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Từ sự thống nhất trong nhận thức đến đồng lòng trong hành động, người dân đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm.

UBND xã Bình Phú tổ chức hội nghị lấy ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Bình Phú.

Dự án “Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng” có đoạn tuyến đi qua địa bàn xã Bình Phú dài 2,09 km, với tổng diện tích dự kiến thu hồi 48.613,3 m2. Xác định đây là dự án quan trọng, có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, xã Bình Phú đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Đồng chí Hà Xuân Huấn - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo triển khai các trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bảo đảm công bằng, dân chủ, đúng quy định pháp luật. Các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các thôn tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến các đối tượng liên quan; đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi để thực hiện dự án.

Người dân tham gia đóng góp ý kiến đối với Tiểu dự án 21 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực Phú Thọ, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án.

Trước đó, Ủy ban MTTQ xã đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cộng đồng dân cư đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Qua lấy ý kiến, các hộ dân thuộc thôn Gai Hạ và Lũng Hàng, hai địa bàn có diện tích đất bị thu hồi lớn, cơ bản nhất trí với chủ trương triển khai dự án. Tuy nhiên, để bảo đảm điều kiện sản xuất, sinh hoạt, người dân đề nghị quan tâm bố trí đất tái định cư, tạo điều kiện để các hộ phải di chuyển chỗ ở xây dựng nhà mới, ổn định cuộc sống trước khi giải phóng mặt bằng; đồng thời phổ biến đầy đủ các quy định mới nhất của Nhà nước về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, UBND xã Bình Phú đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Bình Phú thuộc Tiểu dự án 21 - Dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực Phú Thọ, phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo dự kiến, dự án có tổng diện tích đất thu hồi trên 48.610 m2, liên quan đến hơn 200 hộ dân thuộc các thôn Xóm Cầu, Lũng Hàng và Gai Hạ. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về phạm vi, diện tích quy hoạch, phương án bố trí khu tái định cư và các điều kiện bảo đảm đời sống của người dân khi chuyển đến nơi ở mới. Trong đó, hơn 10 ý kiến đề nghị công khai cụ thể diện tích đất dự kiến thu hồi; xem xét, điều chỉnh diện tích quy hoạch, lựa chọn vị trí khu tái định cư phù hợp, thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất.

UBND xã Bình Phú phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Việt Trì và các đơn vị liên quan tổ chức đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ giải phóng mặt bằng dự án.

Sự công khai, cầu thị trong quá trình triển khai đã góp phần tạo niềm tin, giúp người dân hiểu rõ hơn về mục tiêu, ý nghĩa của dự án cũng như quyền lợi, trách nhiệm của mình. Từ đó, nhiều hộ dân chủ động phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Trưởng thôn Gai Hạ cho biết: Thôn có gần 100 hộ thuộc diện thu hồi đất, trong đó có 3 hộ bị thu hồi đất ở, các hộ còn lại chủ yếu bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp. Sau khi được UBND xã phổ biến các nội dung liên quan đến dự án, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thôn đã phối hợp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân. Gia đình bà cũng có 540m2 đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi và bà đã gương mẫu đi đầu thực hiện. Đến nay, người dân trong thôn cơ bản đồng tình, ủng hộ, tích cực phối hợp kiểm đếm và bàn giao mặt bằng theo tiến độ.

Một trong những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại Bình Phú là ngoài diện tích đất của các hộ dân trên địa bàn xã, còn có 203 thửa đất với tổng diện tích 4,89ha do các hộ dân phường Vân Phú xâm canh, sử dụng từ nhiều năm nay. Điều này đặt ra yêu cầu phải rà soát kỹ hiện trạng, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất để bảo đảm việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định.

Trước yêu cầu đó, UBND xã Bình Phú đã phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Việt Trì và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất phục vụ dự án. Các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát hiện trạng, đo đạc, thống kê, phân loại cụ thể diện tích đất và tài sản trên đất của từng hộ gia đình, cá nhân; đồng thời xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Việc rà soát, kiểm đếm được thực hiện nhằm bảo đảm thu thập đầy đủ thông tin, xác định chính xác đối tượng, diện tích và tài sản bị ảnh hưởng, qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đây cũng là cơ sở quan trọng để địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu triển khai dự án.

Công tác giải phóng mặt bằng tại Bình Phú đã chứng minh những khó khăn, vướng mắc sẽ được tháo gỡ kịp thời khi chính quyền và Nhân dân cùng hướng đến sự phát triển chung. Từ sự đồng thuận trong nhận thức, người dân đã chuyển hóa thành sự đồng lòng trong hành động, sẵn sàng nhường đất, dời nhà để nhường chỗ cho những công trình hạ tầng hiện đại.

Thu Hà