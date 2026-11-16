Đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Với phương châm đưa vốn tín dụng chính sách (TDCS) đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hạ Hòa đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai đồng bộ các chương trình cho vay. Nguồn vốn ưu đãi không chỉ tạo điều kiện phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, mà còn tiếp thêm động lực để các hộ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hạ Hòa giải ngân vốn vay cho gia đình có người thân sau cai nghiện ma tuý.

Gia đình chị Nguyễn Thị Nhạn ở xã Đan Thượng là một trong những hộ được “tiếp sức” từ nguồn vốn TDCS. Kinh tế gia đình chị nhiều năm gặp khó khăn, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào 2ha đồi trồng keo. Do thiếu vốn đầu tư, diện tích keo phát triển không đồng đều, hiệu quả kinh tế thấp, khiến gia đình nhiều năm nằm trong danh sách hộ nghèo, sau đó là cận nghèo. Năm 2021, chính quyền địa phương phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH Hạ Hòa tạo điều kiện giúp gia đình chị Nhạn vay 90 triệu đồng để cải tạo diện tích đồi tạp, trồng mới và tập trung chăm sóc cây keo, đồng thời tìm hướng sinh kế nâng cao thu nhập. Đến nay, đồi keo đã bước sang năm thứ tư, sinh trưởng tốt. Dưới chân đồi, gia đình đào ao thả cá, tận dụng diện tích sẵn có để phát triển kinh tế theo hướng lấy ngắn nuôi dài.

Thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH Hạ Hòa xác định việc rà soát nhu cầu, tổ chức giải ngân kịp thời và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là những nhiệm vụ trọng tâm. Trong 9 tháng qua, đơn vị đã phối hợp với UBND các xã, cơ quan liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tham mưu triển khai các chương trình TDCS, ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn theo quy định. Đến hết tháng 9, tổng nguồn vốn đạt hơn 679 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt gần 677 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch tăng trưởng năm. Trên địa bàn hiện có hơn 8.800 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được thụ hưởng các chương trình TDCS. Từ nguồn vốn TDCS đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh cho gần 2.400 lượt khách hàng, trong đó, 196 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn. Qua các chương trình cho vay giải quyết việc làm, hàng trăm lao động có việc làm mới, hàng nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây mới, sửa chữa. Bên cạnh đó, có 5 gia đình vay vốn chương trình học sinh, sinh viên, 16 hộ được vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù và 15 hộ vay vốn nhà ở xã hội. Mỗi chương trình đáp ứng một nhu cầu thiết thực, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn cho vay, Phòng giao dịch duy trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Ban Quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn cùng chính quyền cơ sở trong việc bình xét đối tượng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra sử dụng vốn, đôn đốc trả nợ đúng kỳ hạn.

Trước thực tế nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, tạo việc làm và cải thiện đời sống của người dân còn lớn, nhiệm vụ đặt ra đối với Phòng giao dịch NHCSXH Hạ Hòa không chỉ là giải ngân đủ nguồn vốn được giao mà còn phải bảo đảm vốn đến đúng người cần, phát huy hiệu quả thực chất. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Phòng giao dịch cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để rà soát nhu cầu vay vốn, hoàn thiện hồ sơ, giải ngân kịp thời cho các đối tượng đủ điều kiện. Đồng thời, tập trung huy động các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ được giao trong năm 2026... góp phần cùng các xã trong khu vực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hồng Nhung