Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Đoan Hùng

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng đang được các đơn vị, địa phương tích cực triển khai. Đến nay, giai đoạn I của dự án đã hoàn thành kiểm đếm hơn 100ha đất, phê duyệt và chi trả tiền bồi thường trên diện tích 38ha, tạo cơ sở để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất thu hồi tại Dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng đang được triển khai, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 22/12/2025, với tổng quy mô 495ha, chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn I có diện tích hơn 239ha, dự kiến thực hiện từ năm 2025-2029; giai đoạn II có diện tích hơn 236ha, thực hiện từ năm 2029-2033.

Theo báo cáo của Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Đoan Hùng, được giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án từ tháng 3/2026, đến nay, công tác kiểm đếm tại giai đoạn I đã đạt 100,5ha/116,39ha theo các thông báo thu hồi đất. Trong đó, xã Đoan Hùng hoàn thành 49,3ha/59,6ha; xã Tây Cốc hoàn thành 51,2ha/56,79ha.

Các đơn vị chức năng rà soát bản đồ, đối chiếu hiện trạng và diện tích đất phục vụ công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Cùng với công tác kiểm đếm, các đơn vị từng bước lập, công khai và phê duyệt phương án bồi thường. Đến nay, diện tích đã được công khai phương án bồi thường đạt thêm 9ha, gồm 4,3ha tại xã Đoan Hùng và 4,7ha tại xã Tây Cốc. Tổng diện tích đã được phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường đạt 38ha, với tổng kinh phí 38,16 tỷ đồng. Trong đó, xã Đoan Hùng đạt 25,6ha, kinh phí 21,36 tỷ đồng; xã Tây Cốc đạt 12,4ha, kinh phí 16,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó, việc xác minh nguồn gốc đất, nhân khẩu, diện tích đất nông nghiệp và tài sản gắn liền với đất tại một số địa bàn còn chậm. Dự án hiện chưa có vị trí tái định cư nên chưa thể lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ bị thu hồi đất ở. Một số trường hợp còn phát sinh tranh chấp, đề nghị đo đạc lại hoặc thu hồi phần diện tích đất còn lại.

Để bảo đảm tiến độ dự án, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Đoan Hùng đề nghị UBND các xã Đoan Hùng, Tây Cốc khẩn trương rà soát hồ sơ pháp lý, xác minh nguồn gốc đất, phối hợp kiểm đếm và tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân. Đồng thời, chủ đầu tư cần phối hợp hoàn thiện hồ sơ đo đạc, giải thửa, khắc phục các sai sót, chồng lấn trong bản vẽ; đẩy nhanh việc xây dựng các khu tái định cư.

Lệ Oanh