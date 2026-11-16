Phú Thọ quảng bá tinh hoa sản phẩm làng nghề tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu năm 2026

Từ ngày 13 đến 16/11, tại Hà Nội diễn ra Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026, quy tụ đại diện đến từ 40-50 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tham gia Festival, tỉnh Phú Thọ giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của những làng nghề truyền thống, góp phần quảng bá giá trị văn hóa, tinh hoa nghề thủ công và tiềm năng phát triển du lịch làng nghề của địa phương.

Các sản phẩm thủ công truyền thống tiêu biểu của tỉnh được giới thiệu tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026, góp phần quảng bá tinh hoa nghề truyền thống và bản sắc văn hóa địa phương.

Các đại diện tham gia Festival của tỉnh gồm: Làng nghề gốm truyền thống Hương Canh, xã Bình Nguyên; làng nghề mộc truyền thống Thủ Độ, xã Vĩnh Phú; làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm gắn với du lịch Bản Lác, xã Mai Hạ. Đây đều là những làng nghề mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương, thể hiện sự khéo léo, sáng tạo và kinh nghiệm được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Sản phẩm mộc truyền thống của làng nghề Thủ Độ, xã Vĩnh Phú được gìn giữ và phát triển, góp phần bảo tồn tinh hoa nghề thủ công truyền thống của tỉnh.

Thông qua các sản phẩm làng nghề đặc trưng, Phú Thọ có cơ hội giới thiệu rộng rãi đến du khách, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế về sự phong phú, đa dạng của nghề thủ công truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Hiện, Phú Thọ có 115 làng nghề truyền thống, làng nghề. Việc tham gia Festival không chỉ là dịp tôn vinh giá trị các nghề thủ công, nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu sản phẩm làng nghề mà còn mở ra cơ hội kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm gắn bảo tồn nghề truyền thống với phát triển du lịch, khai thác hiệu quả những giá trị văn hóa bản địa, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thông qua sự kiện, Phú Thọ tiếp tục khẳng định quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề gắn với đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm đặc trưng và hội nhập quốc tế, góp phần đưa tinh hoa nghề thủ công truyền thống đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Lệ Oanh