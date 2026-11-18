Phát triển công nghiệp xanh để tăng trưởng bền vững

Với lợi thế vị trí chiến lược, mạng lưới giao thông kết nối, nền tảng công nghiệp ngày càng phát triển, Phú Thọ định hướng trở thành một cực tăng trưởng của vùng trung du và miền núi phía Bắc, vùng Thủ đô. Phát triển xanh và bền vững là yêu cầu xuyên suốt, trong đó, chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái mà còn tạo động lực dẫn dắt, nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng bền vững và hội nhập ngày càng sâu rộng.

Chuyển đổi xanh từ các vùng động lực công nghiệp

Công ty TNHH Sankoh Việt Nam (Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, phường Hòa Bình) chú trọng cải tiến dây chuyền sản xuất theo hướng xanh, thân thiện môi trường.

Trên địa bàn tỉnh có 29 khu công nghiệp (KCN), 68 cụm công nghiệp (CCN) đã thành lập. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, kết nối giao thông liên vùng thuận lợi, thu hút dòng vốn công nghệ cao, bền vững. Khu vực Hòa Bình nổi bật với 8 KCN cùng các CCN tiềm năng. Lợi thế quỹ đất sạch và năng lượng tái tạo giúp thu hút các dự án linh kiện điện tử, chế biến sâu. Tiêu biểu là KCN Bờ trái Sông Đà (phường Hòa Bình) với diện tích 68,37ha (giai đoạn 1), tỷ lệ lấp đầy đạt 100%, thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế quy mô lớn. Các doanh nghiệp đã đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn, lắp đặt điện mặt trời áp mái và đổi mới dây chuyền tự động hóa để giảm phát thải khí nhà kính. Anh Nguyễn Văn Hùng - công nhân kỹ thuật Công ty TNHH Sankoh Việt Nam, KCN Bờ trái Sông Đà chia sẻ: “Từ khi công ty lắp đặt hệ thống lọc khí mới và chuyển sang dây chuyền tự động tiết kiệm điện, môi trường làm việc trong xưởng thông thoáng, không khí được cải thiện rõ rệt. Chúng tôi thấy sức khỏe tốt hơn và yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp”.

Với 17 KCN trọng điểm như Khai Quang, Bá Thiện, Bình Xuyên, Thăng Long..., tại khu vực Vĩnh Phúc, hệ sinh thái điện tử, ô tô, xe máy phát triển hiện đại, xanh hóa, giữ vị thế trung tâm công nghiệp công nghệ cao. Trong đó, xã Bình Tuyền rộng 58,5km2 với gần 30.000 nhân khẩu là điểm sáng trong việc cân bằng sản xuất công nghiệp và môi trường nông thôn. Chính quyền địa phương đã siết chặt giám sát xả thải, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001, sử dụng công nghệ điện sạch và mở rộng vành đai cây xanh cách ly. Đồng chí Trần Thị Thanh Tâm - Chủ tịch UBND xã Bình Tuyền khẳng định: “Địa phương xác định công nghiệp là mũi nhọn nhưng tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng nóng. Chúng tôi tích cực phối hợp chặt chẽ, siết chặt giám sát xả thải tại các CCN, đồng thời vận động người dân, doanh nghiệp đồng hành xây dựng vành đai cây xanh”.

Hoàn thiện cơ chế, kiến tạo tăng trưởng bền vững

Với sự chuyển biến mạnh mẽ, tại khu vực Phú Thọ, các KCN như Thụy Vân, Phú Hà, Cẩm Khê... cùng hệ thống CCN phát triển ổn định, giữ vai trò vùng lõi chế biến, chế tạo, cơ khí và công nghiệp phụ trợ. Chiến lược xanh hóa tại vùng lõi được cụ thể hóa bằng quy hoạch hạ tầng logistics xanh, kết nối thuận lợi với tuyến đường liên vùng, cao tốc và cảng thủy nội địa, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận tải từ 10 - 15%, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường, xã hội và quản trị. Theo đồng chí Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh: Đơn vị tập trung đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi hạ tầng KCN theo hướng sinh thái, tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, ít phát thải, đồng thời siết chặt giám sát môi trường.

Để dòng vốn đầu tư chất lượng cao chảy mạnh vào lĩnh vực công nghiệp xanh, ngành Công Thương tích cực rà soát, tham mưu hoàn thiện quy hoạch các khu, CCN theo hướng sinh thái. Kiên quyết sàng lọc, không tiếp nhận các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm lưu vực sông Hồng, sông Đà, sông Lô; tạo hành lang pháp lý thông thoáng để doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng xanh và chuyển đổi số. Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ quy hoạch công nghiệp, kiên quyết từ chối các dự án gây ô nhiễm môi trường, lấy sự trong lành của sinh thái và sức khỏe người dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả đầu tư. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở Công Thương đang xây dựng bộ tiêu chí đánh giá KCN sinh thái đặc thù, ưu tiên các dự án năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và công nghệ cao. Doanh nghiệp xanh sẽ nhận được hỗ trợ tối đa về thủ tục và mặt bằng.

Nhờ những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, diện mạo công nghiệp Phú Thọ ghi nhận nhiều bước tiến tích cực. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải nguy hại tại các KCN đạt trên 95%; hàng trăm doanh nghiệp đạt chứng nhận sản xuất sạch hơn, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản... Sự gắn kết chặt chẽ giữa 3 khu vực Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh trở thành cực tăng trưởng xanh tiêu biểu của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Ngọc Lam