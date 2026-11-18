Thống nhất phân cấp, bảo đảm cung ứng dịch vụ công ích đô thị thông suốt, liên tục

Chiều 18/11, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo một số nội dung thuộc lĩnh vực đô thị, xây dựng. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã nghe các sở, ngành báo cáo về thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đô thị và sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị (trừ nội dung thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt); kết quả rà soát Dự án Khu dân cư tại phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (nay là phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ).

Theo báo cáo tại hội nghị, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích trên cơ sở kế thừa nguyên tắc thực hiện của 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình trước khi sáp nhập, nhằm bảo đảm các dịch vụ được duy trì liên tục, không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy, việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ chưa thống nhất, chưa thực sự phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, tại khu vực Phú Thọ và Vĩnh Phúc, nhiệm vụ cung ứng dịch vụ được phân cấp cho cả cấp tỉnh và cấp xã cùng thực hiện; trong khi tại khu vực Hòa Bình, nhiệm vụ này được giao cho cấp xã. Sự khác biệt trong phương thức tổ chức thực hiện giữa các địa bàn dẫn đến thiếu đồng bộ trong phân bổ ngân sách, xác định nguyên tắc, tiêu chí và định mức chi ngân sách nhà nước, chưa bảo đảm tính thống nhất giữa các xã, phường có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng.

Từ thực tế trên, tỉnh cần rà soát, điều chỉnh việc phân cấp thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đô thị và sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị theo hướng thống nhất trên toàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý và điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Đối với dự án Khu dân cư tại phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (nay là phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ), khu đất thực hiện có diện tích 8.784,3m2, do liên danh Công ty TNHH Một thành viên Gia Ngân và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Sơn Tây làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay giá đất chưa được phê duyệt làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính, vì vậy chủ đầu tư chưa thực hiện nộp tiền sử dụng đất.

Quang cảnh hội nghị.

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến trao đổi, kiến nghị của các đại biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cho ý kiến chỉ đạo đối với từng nội dung.

Về thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đô thị và sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị, đồng chí nhấn mạnh phải bảo đảm các dịch vụ công ích đô thị được triển khai thông suốt, liên tục, trên tinh thần đặt lợi ích chung lên hàng đầu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành rà soát, hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá, làm căn cứ lập dự toán, lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng. Sở Tài chính hướng dẫn lập dự toán, nghiên cứu phương án đấu thầu với thời hạn hợp đồng nhiều năm để đơn vị trúng thầu có điều kiện đầu tư trang thiết bị, nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ. Công tác chuẩn bị và tổ chức mời thầu cần bảo đảm tiến độ triển khai từ năm 2027. Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, xác định rõ ranh giới địa bàn thực hiện nhiệm vụ công ích của từng địa phương.

Liên quan đến dự án Khu dân cư tại phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (nay là phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ), Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát hồ sơ và các biên bản thống nhất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất của dự án.

UBND phường Thống Nhất chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình và các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ hiện trạng sử dụng đất; xử lý nghiêm các công trình xây dựng sai quy định trong phạm vi dự án. Liên danh chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị nguồn lực để nộp tiền sử dụng đất và chỉ chuyển nhượng, kinh doanh khi đủ điều kiện theo quy định.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên