Để sản vật Lạc Thủy không lỡ nhịp thị trường

Từ giò Bà Thiềng, mật ong Khoan Dụ đến mít sấy, thịt, trứng gà và na Đồng Bong..., xã Lạc Thủy có những sản phẩm mang dấu ấn riêng của một vùng đất khó nhưng khi phần lớn sản phẩm OCOP đã hết thời hạn công nhận, câu chuyện đặt ra không chỉ là khôi phục danh hiệu mà quan trọng hơn là làm thế nào để sản vật địa phương giữ được chất lượng, có thương hiệu và tìm được chỗ đứng bền vững trên thị trường.

Tiếp sức thương hiệu bản địa

Ở Lạc Thủy, những sản phẩm gắn với đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân đang từng bước trở thành hàng hóa. Từ giò truyền thống, mật ong, thịt, trứng gà đến mít sấy, na... mỗi sản phẩm đều mang một lợi thế nhất định về nguyên liệu, kinh nghiệm sản xuất và sự cần cù của người dân. Đây cũng là nền tảng để phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và tạo thêm giá trị cho nông sản.

Hệ thống ngân hàng trên địa bàn xã Lạc Thủy tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Lạc Thủy hiện có 32 trang trại nông nghiệp; 15 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động, trong đó 12 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Địa phương có 6 sản phẩm từng được công nhận OCOP nhưng đến thời điểm này chỉ còn sản phẩm giò Bà Thiềng của hộ kinh doanh cá thể Phạm Đức Thi còn thời hạn công nhận; 5 sản phẩm là gà Trần Gia, mít sấy của HTX chế biến và sấy sản phẩm nông nghiệp OHARUYFOOD, mật ong Khoan Dụ, trứng gà Ngọc Hân và na Đồng Bong đã hết hạn.

Con số này gợi ra một vấn đề đáng suy nghĩ. Để một sản phẩm được công nhận OCOP đã không dễ, nhưng duy trì chất lượng, hoàn thiện quy trình sản xuất, bao bì, nhãn mác và mở rộng thị trường sau khi được công nhận còn là hành trình dài hơn. Danh hiệu có thể tạo thêm niềm tin ban đầu cho người tiêu dùng, song sức sống của sản phẩm lại được quyết định bởi chất lượng ổn định, giá cả phù hợp và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thực tế, hết thời hạn công nhận OCOP không đồng nghĩa sản phẩm phải dừng sản xuất hay mất đi giá trị vốn có. Đây nên được xem là thời điểm để các chủ thể nhìn nhận, đánh giá lại toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh; từ chất lượng nguyên liệu đầu vào, điều kiện chế biến, vệ sinh an toàn thực phẩm đến cách thức quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Bởi nếu chỉ dừng ở việc đạt chứng nhận mà thiếu kế hoạch duy trì, củng cố và phát triển sản phẩm sau khi hết thời hạn công nhận, những lợi thế ban đầu rất dễ bị mai một hoặc bỏ lỡ.

Ông Phạm Đức Thi, chủ hộ kinh doanh giò Bà Thiềng chia sẻ: “Trước đây, sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ qua khách quen và thị trường trong khu vực. Khi muốn mở rộng đầu ra, chúng tôi nhận thấy ngoài chất lượng, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và việc duy trì các điều kiện sản xuất cũng rất quan trọng. Cơ sở mong muốn được hỗ trợ thêm về hoàn thiện sản phẩm, quảng bá và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định”.

Từ sản xuất nhỏ lẻ đến chuỗi giá trị

Hiện xã Lạc Thủy duy trì gần 5.000 đàn ong mật, sản lượng mật ước đạt khoảng 60 tấn; đàn gia cầm khoảng 400.000 con, đàn lợn hơn 17.000 con. Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 165 ha, sản lượng thủy sản 10 tháng năm 2026 đạt hơn 300 tấn. Những con số này cho thấy, nguồn lực sản xuất nông nghiệp không nhỏ, có thể tạo ra nguồn nguyên liệu và sản phẩm hàng hóa phục vụ thị trường.

Đặc sản gà Lạc Thủy mang giá trị thương hiệu, cần được gìn giữ, phát triển và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Dẫu vậy, xã còn gặp nhiều khó khăn như quy mô sản xuất còn phân tán, việc liên kết giữa các hộ dân, HTX và cơ sở chế biến chưa thực sự chặt chẽ, tính cạnh tranh của sản phẩm chưa cao; địa phương chưa có mô hình sản xuất, chăn nuôi, chế biến khép kín đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm để xuất khẩu...

Đây là khoảng cách cần được thu hẹp để sản vật địa phương có thêm cơ hội tiếp cận và mở rộng thị trường tiêu thụ. Bởi một sản phẩm muốn có chỗ đứng lâu dài không thể chỉ dựa vào sự khéo léo của một hộ gia đình hay một mùa vụ thuận lợi. Sản xuất cần được tổ chức theo hướng có kế hoạch, có tiêu chuẩn, có vùng nguyên liệu và có đầu ra tương đối ổn định. Khi các hộ cùng tham gia một quy trình, HTX đóng vai trò tập hợp, hướng dẫn và kết nối, sản phẩm sẽ có điều kiện nâng cao tính đồng đều, tăng sản lượng và giảm chi phí.

Anh Phạm Văn Hòa, chủ trang trại nuôi dúi ở thôn Ngọc Lâm cho biết: “Điều người sản xuất mong nhất là đầu ra ổn định, giá cả hợp lý. Nếu có sự liên kết giữa các hộ, HTX và doanh nghiệp để thống nhất quy trình, bao tiêu sản phẩm, chúng tôi sẽ yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất hơn. Một mình hộ dân rất khó tự tìm được thị trường lớn”.

Từ thực tế đó, vai trò của kinh tế hợp tác cần được phát huy rõ nét hơn. Với 15 HTX đang hoạt động, Lạc Thủy có lực lượng nòng cốt để tổ chức lại sản xuất, hướng dẫn thành viên áp dụng quy trình kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ. Tuy nhiên, HTX không thể chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà cần thực sự trở thành đầu mối cung ứng dịch vụ, tổ chức sản xuất và đại diện cho người dân tiếp cận thị trường.

Đưa sản vật đi xa bằng chất lượng và liên kết

Để sản vật Lạc Thủy không lỡ nhịp thị trường, cần thay đổi cách tiếp cận trong phát triển sản phẩm. Thay vì chạy theo số lượng sản phẩm được công nhận, phải chú trọng xây dựng những sản phẩm có khả năng tiêu thụ thực chất, có thị trường và có chủ thể đủ năng lực duy trì chất lượng. Việc rà soát các sản phẩm OCOP đã hết hạn cần được thực hiện cụ thể theo từng chủ thể, xác định sản phẩm nào còn duy trì sản xuất, sản phẩm nào có tiềm năng khôi phục, sản phẩm nào cần điều chỉnh quy trình hoặc phương thức kinh doanh.

Cùng với đó, cần hỗ trợ các hộ sản xuất, hợp tác xã hoàn thiện điều kiện sản xuất, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn liên quan đến an toàn thực phẩm. Công tác xúc tiến thương mại cũng cần đi vào thực chất, gắn quảng bá sản phẩm với các điểm bán hàng, hệ thống phân phối, hoạt động kết nối cung cầu và nền tảng thương mại điện tử. Sản phẩm chỉ thực sự có thương hiệu khi người tiêu dùng biết đến, tin tưởng và có thể dễ dàng tìm mua.

Đối với địa phương, việc lựa chọn sản phẩm chủ lực cần dựa trên lợi thế nguyên liệu, năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường, tránh phát triển dàn trải. Những sản phẩm có khả năng tạo việc làm, tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ và có chủ thể sản xuất tâm huyết cần được ưu tiên hỗ trợ. Đồng thời, cần khuyến khích liên kết giữa người sản xuất, HTX và doanh nghiệp trong các khâu cung ứng nguyên liệu, sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ.

Ông Quách Danh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Thủy chia sẻ: “Thời gian tới, xã sẽ tập trung rà soát, đánh giá lại các sản phẩm OCOP và sản phẩm có lợi thế trên địa bàn; nắm bắt khó khăn của từng chủ thể để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Đồng thời khuyến khích các hộ dân, HTX đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, tăng cường quảng bá và kết nối tiêu thụ. Mục tiêu là phát huy lợi thế sản phẩm bản địa, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân”.

Quang Nam