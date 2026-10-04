Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăm sóc cây trồng

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất nông nghiệp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, giảm chi phí đầu tư, công lao động, tăng hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người dân. Những năm qua, ngành Nông nghiệp tỉnh đã tích cực khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đổi mới tư duy sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Tại các địa phương có truyền thống sản xuất nông nghiệp như Bản Nguyên, Phùng Nguyên, Tam Dương, Vĩnh Thành, Liên Minh, Đà Bắc, Liên Châu, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Tam Sơn..., người dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT và cơ giới hóa vào sản xuất. Qua đó, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và bảo đảm khung lịch thời vụ.

Việc ứng dụng KHKT gắn với chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp tạo động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tại nhiều xã, phường phát triển, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích.

Ứng dụng công nghệ tưới phun béc trong chăm sóc cam, quýt ở xã Cao Phong.

Thực tế cho thấy, ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng được mở rộng, mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Các tiến bộ về giống, quy trình canh tác, công nghệ tưới, chăm sóc và thu hoạch không chỉ giúp tiết kiệm nhân công, giảm chi phí sản xuất mà còn nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường. Đây cũng là cơ sở quan trọng để chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất hàng hóa, từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân.

Toàn tỉnh hiện có trên 304,1 nghìn ha đất trồng cây hằng năm; diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm đạt khoảng 52,6 nghìn ha. Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành 686 vùng trồng trọt tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, với tổng diện tích 82,8 nghìn ha, gồm 290 vùng lúa chất lượng cao, 115 vùng chè, 172 vùng bưởi, 38 vùng chuối và 61 vùng rau.

Các vùng chuyên canh từng bước được hình thành rõ nét, như vùng chè tại Long Cốc, Minh Đài, Yên Kỳ; vùng cây ăn quả tại Đoan Hùng, Cao Phong, Tân Lạc, Yên Trị; vùng lúa chất lượng cao tại Tam Hồng, Vĩnh Tường, Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Bình Phú, Liên Minh. Việc phát triển các vùng sản xuất tập trung tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật, cơ giới hóa, công nghệ cao và tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Để thúc đẩy ứng dụng KHKT, ngành Nông nghiệp đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh khảo nghiệm, thử nghiệm giống mới trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; nhân rộng các mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ... cũng được khuyến khích áp dụng nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Cùng với đó, ngành chú trọng huy động nguồn lực đầu tư cho các chương trình khuyến nông, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ KHKT; tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, giúp nông dân tiếp cận và làm chủ các phương thức sản xuất mới. Việc thúc đẩy liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp được quan tâm nhằm gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, từng bước ổn định đầu ra cho nông sản. Đồng thời, tỉnh khuyến khích, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.

Sử dụng máy hái chè nhằm giảm chi phí lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất tại xã Thanh Sơn.

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Ứng dụng KHKT là giải pháp quan trọng giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Để nâng cao hiệu quả sản xuất trồng trọt, Chi cục thường xuyên tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh quy hoạch, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ KHKT trong tất cả các khâu sản xuất, nhất là đối với cây trồng chủ lực, đặc trưng, có lợi thế của tỉnh.

Cùng với đó, Chi cục đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, bổ sung kiến thức, kỹ thuật cho nông dân; triển khai các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao để người dân tiếp cận, học hỏi và nhân rộng.

Quân Lâm