{title}
{publish}
{head}
Ngày 20/8, xã Cao Phong tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của lực lượng vũ trang (LLVT) và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh. Qua đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), góp phần xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) xã ngày càng vững chắc.
Lãnh đạo UBND xã tặng Giấy khen cho 4 tập thể.
Cuộc diễn tập được tổ chức theo ba giai đoạn, gồm: Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến; thực hành tác chiến. Trong giai đoạn một, LLVT xã nhận mệnh lệnh chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao; địa phương chuyển vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Ở giai đoạn hai, các lực lượng tổ chức chuẩn bị tác chiến. Giai đoạn ba, các lực lượng thực hành tác chiến được tiến hành trên bản đồ với tình huống giả định địch tiến công vào địa bàn và thực hành xử trí tình huống theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, vận dụng các phương án tác chiến phòng thủ, bảo đảm sát với điều kiện thực tế của địa phương.
14 cá nhân có thành tích trong diễn tập được UBND xã tặng Giấy khen.
Cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã; khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của LLVT và sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Đây cũng là dịp kiểm tra, đánh giá và bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, kế hoạch bảo đảm trong KVPT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
Kết thúc cuộc diễn tập, UBND xã đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Mạnh Hùng
baophutho.vn Ngày 20/8, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026. Hội nghị được tổ...
baophutho.vn Chiều 19/8, xã Đoan Hùng và Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh tổ chức Lễ ký kết quy chế và chương trình phối hợp. Dự buổi lễ có các đồng chí...
baophutho.vn 81 năm qua, kể từ ngày thành lập, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi lời thề son sắt: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Dù ở...
baophutho.vn Sáng 19/8, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức khai mạc huấn luyện chiến sĩ tự vệ năm 2026....
baophutho.vn Ban Chỉ đạo diễn tập cứu nạn, cứu hộ sạt lở đất đá, tai nạn giao thông tỉnh Phú Thọ năm 2026 đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện tổ chức...
Từ những ngày đầu của chính quyền cách mạng đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân tiếp tục được bồi đắp.
baophutho.vn Sáng 18/8, xã Chí Tiên tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Dự ngày hội có lãnh đạo xã Chí Tiên; các phòng, ban chuyên...