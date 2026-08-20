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Xã Cao Phong tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Ngày 20/8, xã Cao Phong tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của lực lượng vũ trang (LLVT) và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh. Qua đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), góp phần xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) xã ngày càng vững chắc.

Xã Cao Phong tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026Lãnh đạo UBND xã tặng Giấy khen cho 4 tập thể.

Cuộc diễn tập được tổ chức theo ba giai đoạn, gồm: Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến; thực hành tác chiến. Trong giai đoạn một, LLVT xã nhận mệnh lệnh chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao; địa phương chuyển vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Ở giai đoạn hai, các lực lượng tổ chức chuẩn bị tác chiến. Giai đoạn ba, các lực lượng thực hành tác chiến được tiến hành trên bản đồ với tình huống giả định địch tiến công vào địa bàn và thực hành xử trí tình huống theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, vận dụng các phương án tác chiến phòng thủ, bảo đảm sát với điều kiện thực tế của địa phương.

Xã Cao Phong tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 202614 cá nhân có thành tích trong diễn tập được UBND xã tặng Giấy khen.

Cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã; khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của LLVT và sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Đây cũng là dịp kiểm tra, đánh giá và bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, kế hoạch bảo đảm trong KVPT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Kết thúc cuộc diễn tập, UBND xã đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Mạnh Hùng


Mạnh Hùng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng LLVT Tác chiến tổ chức Cao Phong Diễn tập chiến đấu Phòng thủ nâng cao năng lực lãnh đạo Lực lượng vũ trang Sẵn sàng chiến đấu Phương án
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