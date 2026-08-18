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Xã Chí Tiên tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng 18/8, xã Chí Tiên tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Dự ngày hội có lãnh đạo xã Chí Tiên; các phòng, ban chuyên môn; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và đại diện các thôn trên địa bàn.

Xã Chí Tiên tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốcCác đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã Chí Tiên tặng hoa lực lượng công an xã.

6 tháng đầu năm 2026, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được duy trì với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động hướng về cơ sở. Công an xã đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các trường học, thu hút hơn 1.500 lượt giáo viên, phụ huynh và học sinh tham gia; tổ chức 25 lượt tuyên truyền lưu động, phát hơn 320 lượt tin, bài trên hệ thống loa truyền thanh xã và các thôn.

Vai trò của Nhân dân trong phong trào ngày càng được phát huy. Từ đầu năm đến nay, Nhân dân đã cung cấp trên 12 nguồn tin liên quan đến an ninh, trật tự; tự giác giao nộp 2 vũ khí, vật liệu nổ. Các mô hình camera an ninh, tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và các hình thức tự quản tiếp tục được duy trì. Hiện nay, xã Chí Tiên thành lập và duy trì 12 tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 71 thành viên.

Xã Chí Tiên tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Chí Tiên tặng Giấy khen cho Công an xã đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thời gian tới, xã Chí Tiên tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, lấy phòng ngừa làm trọng tâm; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Đồng thời, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, góp phần giữ ổn định địa bàn.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên


Minh Thuật - Ngọc Nguyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc An ninh trật tự Phòng chống thiên tai Nhân dân Công an xã an toàn phòng cháy chữa cháy Camera an ninh Lãnh đạo tuyên truyền trực tiếp
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