Tổng kết công tác đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026

Ngày 20/8, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố. Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ; cùng dự có lãnh đạo Công an tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu sau hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026.

Thực hiện Quyết định số 751 ngày 26/5/2026 của Chủ tịch nước, đúng 8 giờ ngày 1/6/2026, đồng loạt các cơ sở giam giữ phạm nhân trên toàn quốc đã tổ chức lễ công bố đặc xá cho 9.753 phạm nhân. Theo báo cáo của Bộ Công an và Công an các địa phương, đến thời điểm này, tỷ lệ người được đặc xá về cư trú tại địa phương đã đăng ký chiếm 98,29%.

Tại Phú Thọ, số phạm nhân được đặc xá trên địa bàn năm 2026 có 33 phạm nhân. Tổng số người được về cư trú tại địa phương là 352/355 người. Đến nay, đã có 42 người có việc làm ổn định; 227 người có việc làm tạm ổn định; số người được đặc xá có tiến bộ chiếm tỷ lệ trên 73%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, chính sách nhân đạo, nhân văn về đặc xá, khoan hồng, các quy định của Luật Đặc xá.

UBND các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và có các biện pháp tiếp nhận, tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương cư trú sớm ổn định cuộc sống. Bộ Công an với vai trò Cơ quan Thường trực của Hội đồng tư vấn đặc xá tiếp tục chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ đề xuất chủ trương, chính sách về đặc xá; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người chấp hành án để họ tích cực lao động, cải tạo, phấn đấu sớm được đặc xá tha tù.

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, đặc xá là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá tha tù. Đồng chí yêu cầu xác định rõ trách nhiệm để công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân và tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá đi vào hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Mạnh Quân - Duy Thành