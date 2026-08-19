Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra vị trí đề xuất mở rộng đường Tiên Dung

Ngày 19/8, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa vị trí đề xuất mở rộng đường Tiên Dung, phường Thanh Miếu. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra vị trí đề xuất mở rộng đường Tiên Dung, phường Thanh Miếu.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, đường Tiên Dung có mặt cắt 20,5m, gồm lòng đường 10,5m và vỉa hè hai bên 10m. Trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Văn Lang Sky Lake, đường Tiên Dung được xác định là phần giao thông đối ngoại của dự án.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đoạn đường Tiên Dung đề xuất mở rộng có chiều dài khoảng 140m, phạm vi từ 1m đến 5m tính từ mép ngoài vỉa hè hiện trạng của Công viên Văn Lang. Phần diện tích dự kiến mở rộng liên quan đến đất cây xanh, trạm biến áp và hệ thống điện thuộc phạm vi Công viên Văn Lang.

Qua rà soát, Sở Xây dựng đánh giá phương án mở rộng lòng đường Tiên Dung cơ bản phù hợp với quy hoạch phân khu, tuy nhiên chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án do có thay đổi nhu cầu sử dụng đất dành cho hạ tầng kỹ thuật. Vì vậy, cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo quy định, làm cơ sở thực hiện mở rộng đường Tiên Dung.

Tại thực địa, lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương đã xem xét hiện trạng khu vực, trao đổi về phương án tổ chức giao thông, việc sử dụng diện tích đất cây xanh, di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật và những nội dung cần điều chỉnh trong quy hoạch.

Sau khi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường Thanh Miếu và các đơn vị liên quan rà soát kỹ hồ sơ, quy hoạch, hoàn thiện phương án điều chỉnh theo đúng quy định. Trong quá trình nghiên cứu, điều chỉnh, cần bảo đảm tính tổng thể của không gian đô thị; quan tâm duy trì, bố trí hợp lý các thiết chế công cộng, diện tích cây xanh, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật để vừa đáp ứng yêu cầu tổ chức giao thông, vừa bảo đảm chất lượng không gian sống và nhu cầu sử dụng các tiện ích công cộng của người dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc nghiên cứu phương án phải được đặt trong tổng thể phát triển đô thị, bảo đảm sự đồng bộ giữa giao thông, cây xanh, thiết chế công cộng, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật; qua đó vừa giải quyết yêu cầu giao thông trước mắt, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của khu vực.

Thu Kiên - Ngọc Nguyên