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Huấn luyện lực lượng tự vệ Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Sáng 19/8, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức khai mạc huấn luyện chiến sĩ tự vệ năm 2026. Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Hiện nay, Ban CHQS Công ty có 4 cán bộ kiêm nhiệm; lực lượng tự vệ gồm 1 đại đội tự vệ và 1 đại đội pháo phòng không 37mm-1. Đây là lực lượng nòng cốt, luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi để công ty phát triển bền vững.

Huấn luyện lực lượng tự vệ Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao&nbsp;Các đại biểu tham dự chương trình khai mạc.

Năm 2026, công tác huấn luyện được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 huấn luyện cho đại đội tự vệ; đợt 2 huấn luyện cho đại đội pháo phòng không 37mm-1. Thời gian huấn luyện từ ngày 19/8 - 14/9.

Để bảo đảm chất lượng huấn luyện, Ban CHQS Công ty đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo án, mô hình học cụ và vũ khí, trang bị; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trong quá trình huấn luyện.

Phát biểu chỉ đạo, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban CHQS Công ty tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, đảm bảo thời gian và phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Trong huấn luyện, cần kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, kỹ thuật với chiến thuật, lý thuyết với thực hành; gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và nâng cao tinh thần trách nhiệm. Công tác kiểm tra, đánh giá phải thực chất, khách quan, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Huấn luyện lực lượng tự vệ Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao&nbsp;Các chiến sĩ tự vệ của Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tham gia huấn luyện.

Tại buổi khai mạc, Ban CHQS Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao phát động phong trào thi đua năm 2026 với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao; đẩy mạnh chuyển đổi số trong huấn luyện và quản lý lực lượng tự vệ Công ty”. Phấn đấu quân số tham gia huấn luyện đạt 98% trở lên; 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi.

Huy Thắng - Văn Khải


Huy Thắng - Văn Khải

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Huấn luyện Công ty Lâm Thao Hóa chất Cổ phần Bộ chqs tỉnh Khai mạc phát biểu chỉ đạo Quân sự Phát triển bền vững
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