Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Công an tỉnh Phú Thọ nhân Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân

Chiều 18/8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026).

Tham gia đoàn có đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh nhân Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương gửi tới các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất và ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả lực lượng Công an Phú Thọ đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau sáp nhập và vận hành mô hình mới, Đảng ủy, Ban Giám đốc và tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững. Lực lượng Công an ghi đậm dấu ấn khi liên tiếp triệt phá nhiều vụ án lớn về tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, đồng thời đi đầu trong công tác chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 và các hoạt động an sinh xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững đoàn kết, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, gần dân, tham gia giải quyết các vấn đề ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện để lực lượng Công an từng bước hoàn thiện tổ chức, tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện làm việc, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo với các đồng chí lãnh đạo tỉnh tình hình an ninh, trật tự trong thời gian qua.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí khẳng định, lực lượng Công an tỉnh sẽ luôn bám sát địa bàn, giữ vững an ninh nội bộ, an ninh kinh tế - xã hội; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; hướng tới xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đức Anh