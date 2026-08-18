Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

Sáng 18/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dự hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và thống nhất với Kế hoạch bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sang cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh và thực hiện bàn giao tương ứng ở cấp xã; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình hành động số 32-CTr/TW, ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về chiến lược an ninh quốc gia và Chương trình hành động số 35-CTr/TW, ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về chiến lược an ninh quốc gia.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Đây là những nội dung đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược và liên quan trực tiếp đến việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cũng như bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển bền vững của địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tinh thần chung là phải quán triệt, triển khai sâu rộng đến từng cấp ủy, chính quyền và cơ sở. Đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến trực tiếp vào các tờ trình, văn bản, kế hoạch để nhanh chóng hoàn thiện, ban hành.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh cho ý kiến đối với phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Đối với phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung phân tích về căn cứ thực hiện, tiêu chí, quy trình sắp xếp cũng như phương pháp chỉ đạo bảo đảm sự khách quan, công tâm. Các ý kiến tập trung yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo phải tính toán cụ thể các yếu tố đặc thù, nhất là việc giảm các điểm trường tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; xây dựng bộ tiêu chí chấm điểm minh bạch để đánh giá, chọn lựa cán bộ quản lý có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức. Đồng thời, yêu cầu đề án sắp xếp phải hướng đến tinh gọn cơ cấu tổ chức, giảm đầu mối quản lý, tăng cường lực lượng giáo viên đứng lớp...

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tinh thần của việc sắp xếp là giảm đầu mối quản lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và đẩy lùi tiêu cực. Khi triển khai phải nhìn nhận một cách tổng thể nhằm khắc phục bệnh thành tích, bảo đảm tính công bằng để học sinh ở các vùng, miền đều được thụ hưởng chất lượng giáo dục tốt nhất sau khi sắp xếp.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, chủ động rà soát kỹ lưỡng và bổ sung vào phương án triển khai, trong đó, phân tích cụ thể các yếu tố đặc thù của từng cơ sở giáo dục. Về công tác cán bộ, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ cấu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc, quy định; có phân tích, đánh giá rõ ràng, bảo đảm công khai, minh bạch dựa trên tiêu chí quy định và năng lực thực tế. Ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương lựa chọn những cán bộ đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhà trường hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện đề án sắp xếp và tổ chức triển khai hiệu quả. Các đơn vị khẩn trương hoàn thành công tác sắp xếp trước khi năm học mới bắt đầu.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn báo cáo các kế hoạch về lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào các chủ trương: Phê duyệt Đề án sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình và lĩnh vực Y - Dược của Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2040; đầu tư dự án Phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ lưỡng các nội dung, bảo đảm việc triển khai đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; đồng thời, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với các văn bản triển khai, cụ thể hóa cụ các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đức Anh