Tổng kết công tác Đoàn - Hội - Đội khối trường học năm học 2025 - 2026

Sáng 17/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội - Đội khối trường học năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027 và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội trường học năm học 2026 - 2027. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Phú Thọ.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Phú Thọ trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2025 - 2026.

Năm học 2025 - 2026, công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu niên khối trường học trong toàn tỉnh luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm, triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa, thu hút đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), học sinh tham gia và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong nhà trường tiếp tục được củng cố, các phong trào thi đua xây dựng Chi đoàn mạnh, Liên đội mạnh các cấp; các phong trào tình nguyện luôn được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác phối hợp giữa Tỉnh đoàn và ngành Giáo dục được triển khai đồng bộ, tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Theo đó, 100% nhà trường tổ chức cho ĐVTN đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh phong trào học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, hướng nghiệp, khởi nghiệp và phát triển kỹ năng. Hoạt động tình nguyện, văn hóa, thể thao, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh tiếp tục được chú trọng.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường triển khai hiệu quả các phong trào, chương trình trong năm học; trong đó, phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” tiếp tục được duy trì. Các hoạt động an sinh xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ” được triển khai thiết thực, hiệu quả.

Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” tiếp tục được duy trì, với hơn 5.600 tin, bài, hình ảnh được lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường giáo dục tích cực, nhân văn.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao chứng nhận cho các cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”.

Đối với công tác Đội, các mô hình, giải pháp sáng tạo gắn với chủ đề năm học “Thiếu nhi Đất Tổ vững bước tiến vào kỷ nguyên mới” được triển khai, góp phần giáo dục thiếu niên, nhi đồng về lịch sử, truyền thống dân tộc. Công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu nhi và thực hiện quyền tham gia của trẻ em tiếp tục được chú trọng.

Các tổ chức Đội trong trường học và địa phương tích cực tổ chức hoạt động phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm công tác Đoàn - Hội - Đội trường học năm học 2026 - 2027.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã khen thưởng, biểu dương nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2025 – 2026; trao chứng nhận danh hiệu“Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” và “Sinh viên 5 tốt” cho 30 cá nhân.

Quang cảnh hội nghị.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ với 6 chuyên đề tập trung về công tác Đoàn trường học và công tác Đội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2026 – 2027.

Đức Anh