Tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 11/2026

Chiều 1/10, Tổ công tác số 5 theo Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 9/9/2025 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công (gọi tắt là Tổ công tác số 5) do đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã làm việc với 14 xã khu vực Vĩnh Phúc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng, dự kiến giải ngân 10 tháng và ước giải ngân cả năm 2026. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì hội nghị.

Năm 2026, 14 xã thuộc quản lý của Tổ công tác số 5 được giao tổng vốn đầu tư công hơn 1.229 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao hơn 924 tỷ đồng. Nguồn vốn này được các địa phương phân bổ cho 969 dự án. Ước 9 tháng năm 2026, các xã đã giải ngân được trên 814 tỷ đồng, đạt 66,3%, cao hơn bình quân chung của cả tỉnh.

Dự kiến đến 31/10/2026, các xã giải ngân vốn đầu tư công đạt 82,5%. Trong đó, 4 xã (Đạo Trù, Vĩnh An, Vĩnh Thành, Tam Hồng) đạt tỷ lệ giải ngân trên 90%; 7 xã (Đại Đình, Thổ Tang, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Yên Lạc, Liên Châu, Nguyệt Đức) đạt trên 80%; các xã Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tề Lỗ đạt trên 70%. Ước đến 31/12/2026, cả 14 xã sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Về nhiệm vụ giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, năm 2026, các xã được phân bổ trên 65 tỷ đồng; trong đó, vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên 30 tỷ đồng, vốn thực hiện Chương trình phát triển văn hóa trên 35 tỷ đồng. Các xã đang khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư và phân bổ chi tiết vốn cho các dự án, nhiệm vụ, nội dung. Các địa phương phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn một số khó khăn. Nhiều xã chưa phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao; trong đó xã Tam Đảo còn hơn 5 tỷ đồng, xã Đạo Trù hơn 11 tỷ đồng, xã Vĩnh Phú hơn 4,2 tỷ đồng, xã Vĩnh Thành hơn 10,7 tỷ đồng và xã Liên Châu hơn 8 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do các địa phương đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công đợt 4.

Lãnh đạo xã Tam Đảo báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Tề Lỗ báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Đạo Trù phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các địa phương báo cáo làm rõ một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Đồng thời cam kết tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các văn bản của UBND tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá tình hình triển khai các dự án; công tác nghiệm thu và thanh quyết toán vốn đầu tư công, bảo đảm phù hợp tiến độ đề ra.

Đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị các địa phương chủ động khắc phục các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đối với các xã chưa phân bổ hết nguồn vốn đầu tư công được giao năm 2026, cần nhanh chóng phân khai chi tiết nguồn vốn cho các dự án; chủ động rà soát, cập nhật kế hoạch giải ngân từng dự án báo cáo UBND tỉnh; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giải ngân nguồn vốn trong tháng 11/2026.

Thúy Hường