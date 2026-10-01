Quyết liệt hành động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Ngày 01/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị lần thứ Chín nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2026, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí đại diện Ban Xây dựng Đảng Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông điều hành phần thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Những nội dung trình tại hội nghị này là những vấn đề quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận và đóng góp ý kiến sâu sắc, có giá trị để Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đã trình bày các quy định của Tỉnh ủy về quản lý, sử dụng Quỹ dự trữ tài chính Đảng của Tỉnh uỷ; phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản tại các cơ quan, đơn vị của Đảng ở cấp tỉnh.

Trong quý III và 9 tháng năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các nhiệm vụ chính trị được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tham luận tại hội nghị.

Về phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong đó công nghiệp giữ vai trò động lực; thu hút đầu tư, thu ngân sách, xuất nhập khẩu và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tập trung triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tham luận tại hội nghị.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tỉnh đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tiêu biểu là việc ban hành Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để điều hành, giám sát thực hiện.

Tỉnh đã thí điểm cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh; duy trì hiệu quả mô hình “Cà phê doanh nhân” để đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai hệ thống đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan hành chính và công chức theo chỉ số hiệu quả công việc (KPI) trên nền tảng số; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, nhân rộng các mô hình “Làng số”, “Gia đình số”, “Chợ số - Nông thôn số” tại cơ sở.

Những cách làm này bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị địa phương, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Trong chương trình làm việc, các đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến vào chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái hồ Lập Đinh, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 525,84 ha, dân số khoảng 12.000 người. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 25.600 tỷ đồng, hướng tới hình thành khu đô thị hỗn hợp gắn với phát triển du lịch sinh thái, khai thác tiềm năng cảnh quan khu vực hồ Lập Đinh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận, trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026, trong đó đề cập các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách; đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của tổ chức chính trị ở cơ sở, công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình trọng điểm và tạo nguồn phát triển đảng viên. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Mai Châu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các báo cáo, tờ trình để tiếp tục hoàn thiện văn bản và tổ chức thực hiện.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị toàn hệ thống chính trị tập trung nỗ lực hoàn thành các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đổi mới công tác tự đánh giá, xếp loại cán bộ theo hướng định lượng, bám sát các nhiệm vụ cụ thể gắn với vai trò của từng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và người đứng đầu trong việc theo dõi.

Đồng thời, chủ động rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách; xác định rõ những việc phải hoàn thành trong từng tháng; trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, những điểm nghẽn kéo dài.

Lãnh đạo Sở Y tế giải trình một số nội dung liên quan đến công tác chăm sóc và khám sức khỏe toàn dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp để thúc đẩy kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng.

Rà soát, quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản, nhà đất dôi dư sau sáp nhập để phục vụ tốt công tác kiểm tra của Trung ương. Nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính và cập nhật số liệu chính xác, kịp thời lên hệ thống quản lý điều hành.

Đồng chí cũng đề nghị cả hệ thống chính trị cần tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và an sinh; nghiên cứu kỹ lưỡng phương án tổ chức các hoạt động hướng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 đảm bảo xứng tầm.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết tại hội nghị.

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu minh bạch, nghiêm minh, tuân thủ nghiêm pháp luật trong công tác đấu thầu, đầu tư công và quản lý tài nguyên, quyết không để phát sinh vi phạm mới.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh 3 tháng cuối năm 2026 và dự thảo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Chín, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đức Anh