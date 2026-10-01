Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng

Sáng 1/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng. Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Theo báo cáo tại hội nghị, danh mục các dự án thuộc Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (nay là Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng) gồm 55 dự án với 124 dự án thành phần. Trong đó, 49 dự án thuộc lĩnh vực đường bộ, 5 dự án thuộc lĩnh vực hàng không và 1 dự án cảng biển.

Đến nay, 30 dự án đã được đưa vào khai thác; 33 dự án/dự án thành phần đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư và 61 dự án/dự án thành phần đang triển khai thi công. Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của các dự án đạt hơn 40%, thấp hơn mức giải ngân bình quân cả nước (khoảng 52,9%). Trong đó, 19 dự án/dự án thành phần có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân cả nước; 20 dự án/dự án thành phần có tỷ lệ giải ngân dưới 40%.

Đối với lĩnh vực đường sắt, các công trình, dự án trọng điểm đang được tập trung triển khai, chuẩn bị đầu tư gồm: Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc như Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lạng Sơn, Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng và các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình triển khai các công trình, dự án; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác chuẩn bị đầu tư, thi công; đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, các công trình, dự án trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển sản xuất, bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, tăng cường điều phối, phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn vật liệu giữa các địa phương, ưu tiên phục vụ các công trình trọng điểm, không để tình trạng thiếu vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính tiếp tục rà soát các công trình, dự án trọng điểm, nhất là những dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân; xác định cụ thể khó khăn, vướng mắc, tiến độ cam kết và giải pháp khắc phục để đưa vào theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Kết quả thực hiện, tiến độ giải ngân và tháo gỡ khó khăn của từng dự án phải được gắn với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, quyết liệt xử lý các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn, sớm đưa các công trình, dự án trọng điểm vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Lê Minh