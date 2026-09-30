Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang chủ trì giao ban các cơ quan khối Nội chính

Chiều 30/9, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan khối Nội chính, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quách Thế Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Thanh Hải - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các cơ quan trong khối.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị khẳng định: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp, cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh chỉ đạo các cơ quan tư pháp tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xử lý tài sản dôi dư; rà soát các dự án không nằm trong quy hoạch; giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp; điều tra, xử lý các vụ án được dư luận xã hội quan tâm và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính quý III và 9 tháng năm 2026.

Trong quý, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ 112 vụ, đạt 87%; án nghiêm trọng đạt 100%; khởi tố 143/388 vụ án kinh tế, sở hữu, môi trường; phối hợp triệt phá các đường dây ma túy lớn và các vụ cướp tài sản...

Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện tốt công tác kiểm sát hoạt động tư pháp; kiểm sát trên 3.000 tố giác, tin báo tội phạm; kiểm sát điều tra trên 2.800 vụ; kiểm sát truy tố trên 2.169 vụ; kiểm sát án hình sự sơ thẩm trên 2.300 vụ và phúc thẩm trên 285 vụ. Tòa án hai cấp đã thụ lý 15.900 vụ; kết quả xét xử các vụ án đạt 77,8%.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn; xác định danh tính liệt sĩ; phát động các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh xử lý tội phạm trên không gian mạng và tăng cường phòng, chống tội phạm.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan trong khối phát biểu thảo luận.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị trong khối. Mặc dù thời gian gấp, khối lượng công việc lớn và yêu cầu chất lượng ngày càng cao, các cơ quan nội chính đã chủ động triển khai nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan khối Nội chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án thuộc diện Trung ương và Tỉnh ủy theo dõi; nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, đồng chí đề nghị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện công tác giám định tư pháp; làm tốt công tác tham mưu để đầu tư cơ sở vật chất và trụ sở làm việc cho các đơn vị trực thuộc khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời thực hiện nghiêm quy định Đảng trong xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng ghi nhận các kiến nghị của các cơ quan và giao các cơ quan chức năng tham mưu xử lý.

Đặc biệt, đồng chí yêu cầu các cơ quan trong khối tiếp tục duy trì tinh thần đổi mới, tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, nguồn lực và tăng cường phối hợp liên ngành.

Đinh Vũ