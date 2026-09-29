Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh Phú Thọ

Sáng 29/9, Tỉnh ủy Phú Thọ phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh Phú Thọ”.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu chào mừng hội thảo.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh dự và phát biểu chào mừng tại hội thảo. Tham dự hội thảo có lãnh đạo, đại diện các vụ, viện, đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định mục tiêu đến năm 2030 Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô. Đồng thời là trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức các lễ hội văn hóa lớn của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế.

Tỉnh cũng xác định tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiên phong trong ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội thảo.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lực, thời gian qua, Tỉnh ủy Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 27 về giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở và Nghị quyết số 33 về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc ban hành các nghị quyết này thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh trong việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, coi đây là nhiệm vụ chiến lược để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Trong giai đoạn mới, tỉnh Phú Thọ rất mong muốn nhận được sự quan tâm, chia sẻ và khuyến nghị của các nhà khoa học, các chuyên gia về mục tiêu, giải pháp phát triển nguồn nhân lực.

Những vấn đề lý luận và thực tiễn được trao đổi tại hội thảo sẽ góp phần cung cấp thêm luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, giúp các cấp, ngành của tỉnh thấy rõ hơn thách thức và yêu cầu nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng giúp tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy tiếp cận để đề ra những giải pháp thiết thực, cơ chế, chính sách phù hợp, nhằm đẩy nhanh mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận một số nội dung như: Thực tiễn phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và cấp cơ sở sau sáp nhập; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, công chức trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh Phú Thọ; đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị theo mô hình đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới; vai trò của các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp...

Hội thảo cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận các vấn đề về việc thích ứng của đội ngũ cán bộ, công chức trước yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức; mối quan hệ giữa chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; năng lực phối hợp, liên thông của đội ngũ cán bộ giữa các cấp chính quyền...

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và đổi mới quản trị địa phương, qua đó xác định yêu cầu mới về năng lực, kỹ năng, đạo đức công vụ đối với nguồn nhân lực.

Đây cũng là dịp để các lãnh đạo, quản lý, chuyên gia trao đổi kinh nghiệm, mô hình hay trong đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt là đề xuất định hướng, giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp tỉnh Phú Thọ.

Lê Hoàng