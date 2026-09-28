Tăng cường hợp tác phát triển công nghiệp hỗ trợ và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao giữa tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Samsung

Sáng 28/9, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Samsung Việt Nam do ông Kim Yong Sup - Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam làm Trưởng đoàn về hợp tác phát triển công nghiệp hỗ trợ và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Kim Yong Sup tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông bày tỏ vui mừng được tiếp đón đoàn công tác của Tập đoàn Samsung Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc gặp ngay sau chuyến thăm, làm việc của đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tại trụ sở chính Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đầu tháng 9/2026.

Lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh dự buổi tiếp và làm việc.

Thông tin khái quát về quy mô, dư địa và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế Phú Thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; trong đó sản xuất công nghiệp đóng vai trò là động lực then chốt. Đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng trưởng 22,3%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt mức tăng trưởng cao như máy tính xách tay (tăng 34,3%), sản xuất linh kiện điện tử (tăng 34,1%)...

Tính đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 750 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đạt 15,5 tỷ USD, trong đó các nhà đầu tư Hàn Quốc chiếm trên 60%. Trong định hướng chiến lược, Phú Thọ ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn.

Thành viên đoàn công tác của Tập đoàn Samsung Việt Nam dự buổi tiếp và làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, với lợi thế về lao động dồi dào, nền tảng công nghiệp điện tử sẵn có cùng mạng lưới các cơ sở đào tạo đa dạng, Phú Thọ hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác toàn diện với Samsung.

Tỉnh mong muốn hai bên tập trung hợp tác đầu tư, phát triển hệ sinh thái sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, chuỗi cung ứng và đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực kỹ thuật thực hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt đoàn công tác, ông Kim Yong Sup - Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Phú Thọ, đồng thời đánh giá cao tư duy đổi mới, quyết liệt cùng các quyết sách thu hút đầu tư mang tính đột phá của lãnh đạo tỉnh.

Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Kim Yong Sup phát biểu tại buổi làm việc.

Giới thiệu về các chương trình trọng điểm của Tập đoàn, ông Kim Yong Sup cho biết: Chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) là dự án đào tạo nhân tài công nghệ dành cho sinh viên đại học, cao đẳng trong các lĩnh vực cốt lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data).

Đặc biệt, năm 2026, chương trình lần đầu tiên đưa nội dung công nghệ bán dẫn vào giảng dạy ở 3 cấp độ (nhập môn, cơ bản và nâng cao), đồng thời thúc đẩy chiến lược mở rộng phòng lab SIC Lab (phòng lab chuyên dụng do Samsung phối hợp xây dựng trong khuôn khổ chương trình trách nhiệm xã hội) tại các địa phương trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tiếp tục khuyến khích học sinh trung học ứng dụng kiến thức STEM giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam mong muốn tỉnh Phú Thọ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ triển khai hiệu quả các chương trình này, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quà lưu niệm của tỉnh Phú Thọ tặng ông Kim Yong Sup.

Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Kim Yong Sup trao áo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam có chữ ký của Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik tặng Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông.

Đánh giá cao các đề xuất và định hướng hợp tác của Samsung Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông hoan nghênh ý tưởng khảo sát, đặt trung tâm đào tạo công nghệ cao tại cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho sinh viên Phú Thọ tiếp cận học tập miễn phí các lĩnh vực công nghệ tiên phong (AI, IoT, Big Data, bán dẫn).

Quang cảnh buổi làm việc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Hùng Vương, Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc và Tập đoàn Samsung Việt Nam khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai thành lập trung tâm đào tạo bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Samsung Việt Nam tiếp tục hỗ trợ quảng bá, kết nối các nhà đầu tư tiềm năng đến với Phú Thọ, đồng thời tích cực đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội.

Đinh Vũ