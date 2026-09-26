Ngọc Sơn: Dân vận khéo từ những việc thiết thực

Ở những địa bàn vùng cao, nơi đời sống của người dân còn không ít khó khăn, địa hình chia cắt, trình độ dân trí chưa đồng đều thì công tác dân vận càng có ý nghĩa quan trọng. Với xã Ngọc Sơn, "dân vận khéo” không chỉ là phong trào thi đua mà đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân, sát dân, hướng tới giải quyết những vấn đề thiết thực trong cuộc sống của Nhân dân.

Đảng ủy xã Ngọc Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác dân vận chính quyền được gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Lãnh đạo xã đến tận hộ gia đình chính sách thăm hỏi, tặng quà nhân dịp 27/7.

Với mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, xã Ngọc Sơn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, coi đây là một kênh quan trọng để lắng nghe và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo UBND xã đã duy trì tiếp công dân định kỳ và trực giải quyết một số kiến nghị, phản ánh ngay tại buổi tiếp. Những đơn thư thuộc thẩm quyền được xã xem xét, xử lý; các trường hợp không thuộc thẩm quyền được hướng dẫn gửi đến cơ quan chức năng. Nhờ chủ động nắm bắt và giải quyết kiến nghị từ cơ sở, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai gắn với tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được triển khai sâu rộng, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Toàn xã hiện duy trì 27 mô hình “Dân vận khéo”. Trong đó, Hội Nông dân tập trung phát triển phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hằng năm, có 60% số hộ hội viên đăng ký tham gia; qua đánh giá, khoảng 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; 97% số hộ hội viên có nhà tiêu hợp vệ sinh, 92% có lò đốt rác hộ gia đình.

Hội Phụ nữ xã đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, trong đó có phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”. Hội đã vận động 1.020/1.445 hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện tiêu chí “5 không, 3 sạch”; xây dựng 5 đoạn đường hoa và 6 hàng cây xanh tại khuôn viên nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng.

Lực lượng Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giúp người dân thu hoạch lúa.

Đoàn Thanh niên xã cụ thể hóa công tác dân vận bằng các hoạt động hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, triển khai các mô hình chuyển đổi số và thành lập Câu lạc bộ “Đoàn xã Ngọc Sơn khởi nghiệp cùng thanh niên”. Các hoạt động “Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè vì cộng đồng được duy trì. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đoàn xã tổ chức 5 đợt ra quân tình nguyện, thu hút 180 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, thực hiện 5 công trình, phần việc thanh niên và giới thiệu 4 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Các lực lượng vũ trang cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ Nhân dân, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội và củng cố tình đoàn kết tại cơ sở.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Kía - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Sơn, cho biết thời gian tới, xã tiếp tục đổi mới phương thức vận động theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng khu dân cư và nhóm đối tượng. Địa phương chú trọng phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả; biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu; tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân ngay từ cơ sở. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng phong trào “Dân vận khéo”, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần xây dựng xã Ngọc Sơn đoàn kết, phát triển bền vững.

Dương Liễu