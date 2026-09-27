Siết chặt phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) được tỉnh xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với yêu cầu xây dựng bộ máy trong sạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác này tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu với từng nhiệm vụ cụ thể.

Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa

9 tháng năm 2026, công tác PCTNLPTC trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, chú trọng phòng ngừa, kiểm soát quyền lực, bảo đảm công khai, minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập. Qua đó, từng bước nhận diện, kiểm soát những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ, góp phần ngăn ngừa sai phạm từ sớm, từ xa.

Đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác sử dụng nguồn vốn đầu tư công trong xây dựng tuyến đường QH13 trên địa bàn xã Cao Phong.

Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNLPTC. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 24/3/2026 về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTNLPTC trong giai đoạn mới”. UBND tỉnh ban hành các kế hoạch về PCTN, thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTNLPTC đến năm 2030, kiểm soát tài sản, thu nhập và đánh giá công tác PCTN.

Công tác phòng ngừa được lồng ghép trong hoạt động quản lý, điều hành, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như quản lý tài chính, ngân sách; mua sắm, sử dụng tài sản công; công tác cán bộ; thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức. Cùng với đó, tỉnh chú trọng giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và xây dựng văn hóa liêm chính.

Kiểm soát tài sản, thu nhập tiếp tục được xác định là giải pháp quan trọng trong phòng ngừa tham nhũng. Trong 9 tháng, tỉnh đã tổ chức bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên 47 người tại 12 cơ quan, đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập. Tiền lương và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được thực hiện qua tài khoản, góp phần hạn chế sử dụng tiền mặt trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Phường Hòa Bình hỗ trợ hộ dân di dời tài sản trong giải phóng mặt bằng tại KCN Bờ trái sông Đà để đưa nguồn lực đất đai vào sử dụng hiệu quả.

Kiểm soát chặt những lĩnh vực dễ phát sinh

Phòng ngừa phải đi đôi với kiểm tra, giám sát và thanh tra để kịp thời phát hiện những sơ hở trong quản lý, từ đó chấn chỉnh trước khi phát sinh sai phạm nghiêm trọng. Từ ngày 15/12/2025 đến 10/9/2026, toàn tỉnh đã triển khai 101 cuộc thanh tra, gồm 71 cuộc theo kế hoạch và 30 cuộc đột xuất. Qua thanh tra, kiến nghị xử lý hành chính đối với 94 tập thể và 35 cá nhân; chưa phát hiện dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Cán bộ chủ chốt của tỉnh và xã, phường nghe báo cáo viên trao đổi, thông tin làm rõ cách nhận diện nguyên nhân phát sinh và những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được xác định là kênh quan trọng để nắm tình hình, phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quản lý, điều hành. Trong 9 tháng, Thanh tra tỉnh đã tiếp 74 lượt với 92 công dân, tương ứng 74 vụ việc; tiếp nhận 730 đơn, đã giải quyết 699 đơn, còn 31 đơn đang được xem xét, giải quyết. Qua phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chưa phát hiện vụ việc tham nhũng phải tham mưu, đề xuất xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng nhận định nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn tiềm ẩn trong quản lý, sử dụng nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản.- Đường liên kết vùng tại khu vực Hòa Bình được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công.

Tuy nhiên, nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn tiềm ẩn ở những lĩnh vực trực tiếp quản lý, sử dụng các nguồn lực của Nhà nước. Trong đó, đáng chú ý là quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; tài nguyên, khoáng sản; tài chính, ngân sách; đấu thầu, mua sắm; quản lý, sử dụng tài sản công; công tác tổ chức cán bộ; y tế, giáo dục và quản lý, xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đây là những lĩnh vực đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ từ quy trình đến trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Thực tế cho thấy, chỉ một khâu thiếu kiểm tra, một quy trình thực hiện chưa đầy đủ hoặc việc thực thi công vụ thiếu chặt chẽ cũng có thể tạo ra những sơ hở, dẫn đến hậu quả kéo dài. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát hiện, xử lý sai phạm mà quan trọng hơn là nhận diện nguy cơ, kiểm soát quyền lực và khắc phục những bất cập ngay trong quá trình quản lý.

Đặc biệt, quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý đất đai, tài chính, tài sản công và thực thi công vụ. Việc chuyển giao nhiệm vụ, quản lý tài sản, hồ sơ, đất đai và các nguồn lực sau sắp xếp cần được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, tránh để phát sinh khoảng trống trong quản lý.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác PCTNLPTC vẫn còn một số hạn chế. Công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ và nhận diện sớm nguy cơ tại một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa đồng đều; chế độ thông tin, báo cáo ở một số nơi còn chậm. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được chấn chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa ngay từ cơ sở.

Xác định phòng ngừa là giải pháp căn cơ, tỉnh tiếp tục yêu cầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tăng cường tự kiểm tra, rà soát những lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ PCTNLPTC.

Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết:“PCTNLPTC là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của Nhân dân, đồng thời khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo môi trường lành mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi, tự sửa”, thực hành văn hóa liêm chính và phát huy trách nhiệm nêu gương. Quan trọng hơn là phải nắm chắc những nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có thể phát sinh trong lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách; hiểu rõ quy định và trách nhiệm của mình để chủ động phòng ngừa.

Từ yêu cầu đó, việc tiếp tục rà soát quy trình, tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch trong quản lý và đề cao trách nhiệm người đứng đầu sẽ là những giải pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ phát sinh sai phạm. Khi những “kẽ hở” được nhận diện và khắc phục ngay từ cơ sở, công tác PCTNLPTC sẽ chuyển mạnh từ xử lý sang phòng ngừa, góp phần xây dựng bộ máy hoạt động kỷ cương, liêm chính và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển.

Mạnh Hùng