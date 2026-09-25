Tặng 100 suất quà Trung thu cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

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Chiều 25/9, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương cho các bệnh nhi”, mang đến không khí vui tươi, ấm áp và những phần quà ý nghĩa cho trẻ em đang điều trị tại bệnh viện.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình và đại diện Câu lạc bộ Kết nối trái tim trao quà tặng các bệnh nhi.
Tại chương trình, các bệnh nhi được hòa mình vào không khí Tết Trung thu với các tiết mục hát, múa thiếu nhi, múa lân, giao lưu cùng nhân vật chú Cuội, chị Hằng và tham gia các hoạt động vui chơi phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe.
Tiết mục múa lân được các em nhỏ yêu thích.
Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao 100 suất quà tặng các bệnh nhi, mỗi suất gồm 200.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 150.000 đồng. Những món quà góp phần động viên tinh thần, mang đến niềm vui cho các em trong những ngày phải điều trị tại bệnh viện.
Cán bộ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tặng quà động viên bệnh nhân thiếu nhi.
Chương trình được tổ chức nhằm tạo không khí Trung thu vui tươi, ấm áp, ý nghĩa cho trẻ em đang điều trị. Qua đó động viên các em vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị và có thêm động lực trong quá trình chữa bệnh.
Đồng thời, các hoạt động giao lưu, văn nghệ, vui chơi, tặng quà cũng tạo sự gắn kết giữa bệnh nhi, người nhà bệnh nhi, nhân viên y tế và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện, từ đó lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái.
Kinh phí tổ chức chương trình được huy động từ Quỹ Hỗ trợ khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình và nguồn vận động, tài trợ hợp pháp từ các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân, đơn vị thiện nguyện.
Hồng Duyên
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