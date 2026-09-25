BIDV chi nhánh Phúc Yên trao tài trợ 500 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Trường THPT Bến Tre

Sáng 25/9, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ủy quyền cho BIDV chi nhánh Phúc Yên trao tài trợ 500 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Trường THPT Bến Tre (phường Phúc Yên).

Dự chương trình có ông Nguyễn Mậu Sơn - Giám đốc BIDV chi nhánh Phúc Yên; thầy giáo Nguyễn Văn Đại - Hiệu trưởng nhà trường; đại diện UBND phường Phúc Yên, Hội Khuyến học phường, Hội cha mẹ học sinh nhà trường cùng đông đảo giáo viên, học sinh.

Được ủy quyền của BIDV Việt Nam, Giám đốc BIDV chi nhánh Phúc Yên Nguyễn Mậu Sơn trao số tiền tài trợ 500 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Trường THPT Bến Tre.

Cùng với việc huy động vốn, đầu tư cho vay vốn phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, BIDV Việt Nam luôn quan tâm công tác an sinh xã hội. Hằng năm, BIDV đã tiết kiệm chi tiêu hành chính, vận động cán bộ, nhân viên và người lao động trong đơn vị đóng góp quỹ từ thiện, nhân đạo; ủng hộ, giúp đỡ gia đình chính sách, người nghèo, trường học, bệnh viện hàng trăm tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội.

Trải qua 65 năm hình thành và phát triển, Trường THPT Bến Tre là cơ sở giáo dục giàu truyền thống trên địa bàn phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Hằng năm, nhà trường tiếp nhận nhiều học sinh là con em gia đình nông thôn, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn theo học.

Trường THPT Bến Tre được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Những năm qua, Quỹ Khuyến học nhà trường đã được phụ huynh, cựu học sinh quan tâm tài trợ, giúp nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện học tập, vươn lên, hạn chế nguy cơ bỏ học. Đồng thời, hỗ trợ nhà trường bổ sung trang thiết bị, nâng cao chất lượng dạy và học.

Với vai trò là ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn, BIDV chi nhánh Phúc Yên luôn đồng hành cùng Trường THPT Bến Tre bằng các hoạt động thiết thực. Năm học 2026-2027, được ủy quyền của BIDV Việt Nam thực hiện chương trình an sinh xã hội cho giáo dục, đại diện BIDV chi nhánh Phúc Yên đã trao 500 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Trường THPT Bến Tre để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện.

Giám đốc BIDV chi nhánh Phúc Yên Nguyễn Mậu Sơn phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc BIDV chi nhánh Phúc Yên Nguyễn Mậu Sơn mong muốn số tiền tài trợ sẽ được nhà trường sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, động viên kịp thời những học sinh có thành tích học tập xuất sắc, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời chia sẻ một phần cùng nhà trường trong dạy và học. BIDV chi nhánh Phúc Yên sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà trường trong sự nghiệp phát triển giáo dục, chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh học giỏi.

Trường THPT Bến Tre được nhận tài trợ 500 triệu đồng từ BIDV Việt Nam.

Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre Nguyễn Văn Đại cảm ơn sự tài trợ thiết thực của BIDV, giúp nhà trường có thêm nguồn lực hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện được đến trường, vươn lên trong học tập; đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với công tác giáo dục. Nhà trường cam kết quản lý, sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích, công khai, minh bạch, mang lại hiệu quả cao nhất.

Xuân Hùng